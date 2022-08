Cada vez son más los detalles que salen a la luz sobre la crisis matrimonial que están atravesando José Ortega Cano y Ana María Aldón. El origen de la polémica se desató tras la emisión de la primera parte del documental de Rocío Carrasco y, desde entonces el matrimonio se encuentra en el ojo del huracán ante una posible y mediática separación.

Las últimas informaciones que ha revelado Antonio Rossi confirman que las posturas del torero y la diseñadora están cada vez más lejos. De hecho, hace tan solo unos días la exconcursante de Supervivientes hizo una confesión en Ya es verano sobre este entramado familiar. “Mi marido puede dejar un día de ser mi marido, pero nunca va a dejar de ser el padre de mi hijo. Ese es un vínculo que no se va a romper nunca”, expresó sincera.

Siguiendo el hilo que el periodista ha abierto este mismo miércoles en El programa del verano en exclusiva, se ha dado a conocer cómo fue la discusión que tuvieron Ortega Cano y Ana María en el interior de su domicilio. El comunicador hace referencia a la noche en la que la contertuliana llega al domicilio tras el programa y se encuentra con su marido y Gloria Camila en el interior de la vivienda. Antonio comenta que Aldón durmió la noche del 23 de julio en el domicilio y que al llegar ella está muy asustada. «Había cerrado las puertas y puesto as alarmas, ve la casa abierta y no sabía nada…. Ella se lo recrimina a José», relata Rossi. «Ortega Cano le dice a su mujer que ni él ni su hija tienen que avisar a nadie para ir a su casa», añade.

«Sé cómo sigue la conversación, pero me la reservo… sé que en la siguiente frase la invita a que se vaya de la casa», apunta después. Al escuchar el testimonio de Antonio Rossi, Pepe del Real interviene. «En la parte que él se reserva, el tono es muy feo, ella acaba llorando y marca el teléfono de una persona…», dice. «Literalmente él la invita a irse de la casa», repite Antonio Rossi. «Ana María se pone muy nerviosa, sale de la casa, vuelve para cambiarse de ropa, coge el coche y se va al supermercado para calmarse…», explica sobre la mujer del torero.

«Ya cuando regresa se encuentra con Gloria, hay un cruce de palabras, se van ellos dos y Ana María desaparece de casa sobre la una de la mañana y no ha vuelto a dormir allí», sentencia el colaborador. «Ella incluso estuvo a punto de llamar a alguien para que la recogiera, pero decidió calmarse», añade después. «Hoy tengo entendido, que cuando su hijo tenga que volver para retomar el curso, ella piensa volver. Le guste o no le guste, es su hijo y ella va a ir donde esté su hijo. Es el domicilio conyugal, no va a estar su hijo viviendo en un sitio y ella en otro», finaliza el periodista.