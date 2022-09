El matrimonio de Ana María Aldón sigue pendiendo de un hilo. Mientras salen a la luz más problemas familiares, han comenzado a sonar con fuerza rumores sobre una nueva ilusión de la diseñadora. Después de filtrarse la información, José Antonio León afirmó que era un hombre de su grupo de amigos, que además estaría casado y que tendrían una vinculación comercial. Una información que habría llegado hasta el comunicador a través de un familiar del empresario. Pero nada más lejos de la realidad.

En mitad de las habladurías y tras una polémica entrevista de Gema Aldón en el Deluxe, la mujer de Ortega Cano ha regresado a su programa Ya es verano para aclarar la situación y afirmar de forma contundente que no tiene ninguna nueva ilusión ni por asomo. “No puede haber pruebas porque es totalmente falso”, ha sentenciado. Y es que, después de tantos meses en los que su nombre ha estado en el ojo del huracán, la mujer de Ortega Cano ha decidido no callarse más y acudir a la Justicia para solucionar los problemas: “Se van a tomar medidas. Tengo pena, tengo tristeza por todas las cosas que se inventan. Y con el ‘presuntamente’ no se puede jugar, con familias que no pertenecen a la mía”.

Al parecer, las contadas ocasiones en las que El Rocío ha sido su refugio, se ha reunido con un grupo de amigos en el que estaría su presunto amante. Un hombre con el que tiene una relación de amistad y que considera que no se merece esto. “Que se tengan que ver salpicados por cuatro sinvergüenzas…Es muy injusto que no pueda tener una vida normal porque se puedan inventar algo como esto que hace tanto daño a otra familia. Esto no es justo y no debería estar permitido”, ha sentenciado con semblante serio.

En cuanto al por qué el torero se marcó del lugar de repente, Ana María Aldón ha sido clara: “Mi marido se marcha de El Rocío porque quiere marcharse, porque decide hacer otras cosas, también se queda mi familia conmigo”. Y es que, estos últimos días, mucho se ha especulado con que el maestro habría abandonado el escenario al presenciar ciertas actitudes cariñosas de su mujer con este misterioso hombre que, al parecer, se trata de un amigo de ambos. “Simplemente es una mentira. Una traición es una cosa que yo te cuento a ti y tú la cuentas por detrás, pero cuando no ha existido nada, eso es una mentira”, ha zanjado.

Fue ayer cuando el equipo de Ya es verano consiguió ponerse en contacto con este hombre y dar en exclusiva sus primeras declaraciones acerca de los rumores que le relacionan con la diseñadora. “Es una vergüenza lo que estáis haciendo. Yo tengo mujer e hijos y soy íntimamente amigos del marido de esta señora. Voy a tomar acciones legales”, sentenció, demostrando estar muy cabreado con la información que hoy, Ana María, ha desmentido.

Una nueva noticia que vuelve a situar a la diseñadora en el centro del foco mediático. Es por ello que, además de sentarse como cada domingo en el plató televisivo en el que colabora para defenderse de los continuos ataques hacia su persona, hoy también ha tirado del sentido del humor que le caracteriza en un intento de quitar hierro al asunto que ya le está ahogando. “He cambiado de acera”, ha dicho entre risas, haciendo un llamamiento a las mujeres solteras. Y es que, si hay una realidad, esa es que a la diseñadora le están llegando todos los golpes a la vez. “Me están faltando abogados. Atención, necesito varios abogados que trabajen simultáneamente porque se me está acumulando el trabajo”, ha sentenciado entre risas, dejando claro que los rumores solo son eso, rumores.