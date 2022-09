Ana María Aldón y José Ortega Cano continúan en el ojo del huracán desde hace meses, sobre todo durante la temporada estival, porque pese a que no se han separado, físicamente si lo hicieron, ya que no se dejaron ver juntos ni tan siquiera en Costa Ballena, su refugio estival. “Yo no me voy a separar de Ortega Cano, no tengo intención de hacerlo. Claro que lo estoy pasando mal, pero de ahí a separarme hay un abismo”, dijo la diseñadora hace un año en Viva la Vida. Desde entonces, mucho ha llovido, pero la voluntad es la misma: salvar su matrimonio.

Hace unos días Look reveló a través de fuentes cercanas a su entorno que Aldón “se encuentra en un proceso de su recuperación en el que sólo está pensando en ella”, pero que «su intención es salvar su matrimonio con Ortega Cano», comentaron. Sin embargo, en Ya es verano, se mostró algo dubitativa: «Yo he dado el 100% de mi matrimonio y creo que he hecho lo que tenía que hacer en todo momento», explicó en el que es uno de los peores momentos de su vida. En relación a no coincidir con su marido en el mismo lugar, también se pronunció. «Él tiene compromisos y está ocupado. Lo veo con actitud y me alegra, no me gusta ver a la gente que quiero mal (…) Hacemos una vida cordial», explicó.

Look ha podido saber, a través de fuentes de toda solvencia que en los momentos en los que no ha dormido en el domicilio conyugal ha sido por comodidad, ya que sus trabajos le facilitaban hoteles cercanos, por lo que era más practico pasar en estos alojamientos la noche.

Por otro lado, otra de las piezas clave de este entramado familiar que día tras día sigue dando que hablar, es Gloria Camila. En estos momentos, la hija de José Ortega Cano se encuentra en el reality Pesadilla en el paraíso por lo que un posible encuentro entre Aldón y ella es físicamente imposible. Desde que tuvo lugar el encontronazo entre ambas, Ana María evita estar en la casa de Fuente del Fresno.

Este hecho coincide además, y cobra con más fuerza la teoría de la ausencia de Gloria que, precisamente al estar cumpliendo con sus compromisos profesionales lejos de su padre y de Aldón, el matrimonio se ha dejado ver junto por primera vez en meses en medio de esta crisis matrimonial que están viviendo, tal y como ha revelado en exclusiva la revista ¡Hola!.

La pareja ha aprovechado su tiempo y han acudido junto al hijo que tienen en común a comprar a un establecimiento con el fin de preparar la ‘vuelta al cole’, ya que los más pequeños comienzan en los próximos días un nuevo curso. ¿Será el paso definitivo ante una posible e inminente reconciliación después de vivir uno de sus veranos más complicados?. El tiempo lo dirá.