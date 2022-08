El último fichaje de Ana María Aldón que la enfrentará a Gloria Camila en un plató

El matrimonio formado por Ana María Aldón y José Ortega Cano se encuentra desde hace meses en el ojo del huracán. ¿El motivo? La crisis sentimental que están atravesando desde que se emitió la primera entrega del documental de Rocío Carrasco, Rocío: contar la verdad para seguir viva. Desde entonces, el torero y la diseñadora han mantenido una postura distante, tanto es así que la propia Aldón ha sido quien ha confirmado que no se encuentra en su mejor momento personal, incluso ha llegado a confesar que no duerme con su marido y que mantienen una relación “cordial”.

En este entramado familiar entra en juego el rol de Gloria Camila, ya que no mantiene una buena relación con la ex concursante de Supervivientes. Varios comentarios han hecho que ambas contertulianas se distancien cada vez más hasta el punto de dejarse de seguir en las redes sociales.

Gloria se ha desmarcado del conflicto, al menos por ahora, porque entrará a formar parte del grupo de concursantes del nuevo reality de Telecinco, Pesadilla en el paraíso. Nuevo reto que afrontar con la mayor de las ilusiones. Es precisamente en este formato donde Ana María Aldón colaborará, tal y como ha podido saber en exclusiva Look. De esta manera, Gloria y Aldón coincidirán televisivamente mientras se encuentran en primera plana mediática.

Aunque ya se está anunciado el formato, no será hasta el próximo 15 de septiembre cuando se emita el contenido que ya ha sido grabado.

Las últimas declaraciones de José Ortega Cano

El pasado fin de semana, Ana María Aldón intervino y dio unas duras declaraciones en Ya es verano sobre su matrimonio que no han tardado en tener una reacción por parte de su marido. “No comemos juntos, uno sube otro baja… Llevamos una vida cordial, pero tampoco hemos hecho planes juntos”, dijo la diseñadora. «En Costa Ballena hay tres habitaciones, y no dormimos juntos. Hacemos nuestra vida como mejor podemos llevarla. No voy a maquillar algo que es así. No pasa nada, estamos atravesando esto y lo estamos haciendo de la mejor manera por el bien de nuestro hijo”, detalló.

Este mismo miércoles, el torero ha hablado alto y claro en la revista Semana tras la última entrevista de la contertuliana. “Me parece muy fuerte que hable así de su marido”, ha dicho tajante. Pese a la situación crítica en la que se encuentran ninguna de las partes de esta mediática historia ha dado un paso al frente ante una posible separación, no solo física, sino de manera oficial en cuanto a su relación.

Ana María Aldón y José Ortega Cano iniciaron su historia de amor en 2012 y como broche de oro tuvieron su primer y único hijo en común. Siempre han luchado contra viento y marea durante todos estos años por salvar su relación, ¿harán lo mismo ahora?