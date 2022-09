Ana María Aldón pide perdón públicamente a Ortega Cano

Ana María Aldón y Ortega Cano han pasado de ser un matrimonio feliz a protagonizar una batalla mediática en la pequeña pantalla. Desde que la diseñadora pidiese su espacio en la vida de su marido, han sido continuos los enfrentamientos entre ellos, hasta tal punto que ahora su relación pende de un hilo. Las últimas palabras de la colaboradora admitiendo que su historia de amor no estaba atravesando su mejor momento y que ya ni si quiera dormía junto al torero no sentaron nada bien al afectado, que quiso dar un golpe en la mesa con unas palabras que dejaron a la audiencia con la boca abierta: “Me parece muy fuerte que tenga que decir esas cosas de su marido. Fuera de lugar”.

Ahora, Ana María, de regreso en Ya es verano, ha querido defenderse. “A mí me han parecido fuertes muchísimas cosas. Yo no sé a qué se refiere exactamente. Yo no ataco a mi marido. Él es una bellísima persona, estoy cansada de decirlo”, ha comenzado diciendo. Sin embargo, la diseñadora se ha sentido cuestionada por algunos de sus compañeros, como Paloma Barrientos, que le ha preguntado si merecía la pena alargar la situación, a lo que ella ha contestado clara y concisa: “Me estás culpando a mí de la situación. No me merece la pena el sufrimiento de nadie. Te agradezco que defiendas a mi marido porque sé que le quieres, yo también le quiero”. En ese momento, la colaboradora ha querido dejar las cosas claras: “No vengo a hacerle daño. Eso no quita que, para defenderle, me tengan que vapulear a mí y culparme”.

Y es que, después de mucho especular sobre una crisis matrimonial entre el torero y la televisiva, ya es una realidad que el matrimonio está atravesando un bache que podría poner punto y final a su historia de amor. Pese a que la esperanza es lo último que se pierde, la diseñadora cree que ya no hay nada que hacer: “A veces es mejor irse y hacer falta, a estar y no significar nada”. Además, ha querido explicar que con su marido es con quien menos problemas ha tenido, pero que cuando terceras personas no paran de malmeter en su matrimonio, llega un punto en el que ya no está en su mano arreglar la situación. “Llevo años capeando temporales, pero llega un momento en el que no. No voy a cambiar a nadie ni le pido a nadie que cambie por mí. No espero ni que luche por mi matrimonio. Solo espero sanarme”, ha sentenciado.

Alexia Rivas, que parece situarse al lado de la colaboradora, le ha preguntado qué le parece que todo el mundo hable y que cuando ella se expresa sea la única que tenga consecuencias, a lo que ella ha respondido: “Ha sido unas de las cosas que me ha torturado hasta el punto de caer como caí. Todo el mundo puede hablar y yo no. Es algo que ya no me importa tanto. Siempre hablo desde el máximo respeto. No soy perfecta y sé que puedo cometer fallos”.

Y en un intento por calmar las aguas, después de ver el vídeo del enfado de su marido, Ana María Aldón ha querido pedirle públicamente perdón: “Si le ha molestado, yo le pido perdón. Nunca lo he hecho con ninguna intencionalidad. Sin darme cuenta, posiblemente, le he hecho daño. Es una cosa obvia. Llevamos meses así y es una realidad. Si tanto le ha molestado le pido perdón. No vengo aquí a hablar mal de él y no me gusta que se hable mal”.