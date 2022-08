Ya es una realidad que el matrimonio de Ana María Aldón y Ortega Cano pende de un hilo. Desde que la diseñadora pidió su sitio en la vida de su marido públicamente, todo ha sido un continuo enfrentamiento mediático. Una batalla que ha estado marcada por la intervención tanto de Gloria Camila como de Conchi Ortega o Gema Aldón, que no han dudado en salir a defender a la parte que les corresponde. Sin embargo, hay una cuestión que ha sobresalido por encima de las demás, y esa siempre ha sido la paternidad del pequeño José, que en numerosas ocasiones ha sido cuestionada.

Llegados a este punto, el torero ha decidido reunir a sus hermanos en casa de su hija, con el objetivo de descubrir quién puso en duda -hace ya más de una década- la paternidad de su pequeño. En un intento de defender a su mujer, el diestro ha dado este paso al frente con el apoyo de Gloria Camila, sin embargo, no todo ha salido como esperaban.

Mari Carmen, José, Paco y Conchi se han visto las caras, pero la peor parada ha sido esta última. En una tensa reunión con llanto incluido y consecuencias, la hermana del maestro ha sido la gran señalada como responsable de la incógnita. Dolida por la acusación, la peluquera se ha puesto en contacto con Ya es verano para defenderse: “Te lo juro por la gloria de mi hijo que yo jamás he puesto eso en la boca. Estoy harta. Yo no se lo he dicho a nadie ni ha pasado por mi cabeza nunca. ¡Si el crío es igual que mi hermano!”.

Al parecer, esta reunión se produjo no hace mucho, se baraja la idea de que podría haber sido antes de verano. “Que estamos aquí en la casa de Gloria, que dice José que vengas. Que venga Aniceto a por mí. Viene Aniceto y, nada más llegar, me dice que si yo he dicho lo de la prueba de paternidad. ¡Y es que a mí me gustaría saber de quién ha salido eso!”, ha comenzado relatando Conchi cómo fue el encuentro. En ese momento, la hermana del torero echó a llorar y se enfadó por tal acusación: “Le dije a mi hermano: ‘Que yo con los años que tengo, José, que tú dudes de mí…’ Yo no he dudado nunca de Ana. Eso se lo inventaría ella. Que ella dice una cosa ahora y dentro de una hora dice otra diferente”.

Y es que, como ya ha dejado claro en más de una ocasión, para Conchi su hermano es lo más importante: “Si yo tengo que pasar por la pena de ver a mi hermano malamente prefiero yo morir 30 veces, fíjate. A José lo hemos tenido toda la vida como un Dios, pero yo lo que quiero para mi hermano es su felicidad. Si su felicidad está en que no me llame a mí, pues yo lo que no quiero es que le pase nada a él y se lleve bien con su mujer. Yo cómo me voy a pelear con mi hermano, si nosotros no hemos llevado bien toda la vida, todos los que hemos sido”. Sin embargo, sigue teniendo la espinita de por qué su hermano no levanta el teléfono para hablar con ella, aunque no ha querido darle importancia porque, tal y como ha confesado, le va a seguir queriendo igual: “Aunque ya no se acuerde de mí nadie no me importa”.

La relación con su cuñada

Pese a todos sus enfrentamientos en televisión, Conchi sigue asegurando no tener nada contra la diseñadora. “Yo no tengo nada. Ella me tendría que haber llamado y haber dicho: ‘Conchi, vamos a quedar, que quiero hablar contigo’. Yo hace mucho que no la veo”, ha comenzado relatando. Sin embargo, sus continuas peleas no dicen lo mismo. Siguiendo el hilo de la conversación, la hermana del maestro ha confesado que no le gusta que la televisiva salga diciendo que ella es mala: “Cuando ella empezó a salir con mi hermano, ella iba a la peluquería y a mí me faltaba el mundo de lo que se le antojaba. Yo soy así, soy espléndida de más. Yo no sé por qué este ahínco ahora”. No obstante, Conchi ha explicado que alguna vez se le ha pasado por la cabeza llamarla para solucionar las cosas, aunque finalmente no ha dado el paso: “Alguna vez lo he pensado, pero si no me va a coger el teléfono…”.