Ortega Cano está en boca de todos. Su matrimonio con Ana María Aldón está a punto de llegar a su fin y ninguno de los dos lo esconden. Mientras la diseñadora ha confesado que ya ni si quiera duermen juntos, el torero se ha mantenido al margen en todo momento. Hasta ahora. Después de las polémicas declaraciones de su mujer, el maestro ha dado un golpe en la mesa y ha reaccionado con unas palabras que han dejado a la audiencia con la boca abierta.

Ha sido Ya es verano quien ha emitido un vídeo donde el torero lanza una reprimenda a su mujer en toda regla: “Me parece muy fuerte que tenga que decir esas cosas de su marido. Fuera de lugar”. Una declaración de intenciones que llega justo cuando ambos se han reencontrado en Madrid. Durante el día de ayer, la televisiva llegó a la capital directa desde Costa Ballena. A los pocos minutos de dejar sus cosas en el domicilio, salió a comer con su representante y pasó toda la tarde fuera de casa. Llega la noche y la diseñadora regresa, sin embargo, apenas unos minutos después, vuelve a salir sobre las 9 de la noche para hacer la compra con la mujer de confianza del domicilio conyugal. En torno a las 10 de la noche, Ana María regresa y ya no vuelven a salir ninguno de los dos, por lo que es obvio que ambos pasan la noche bajo el mismo techo, llegando incluso a mantener una conversación necesaria que podría haber puesto las cosas en su lugar.

Aunque ninguno de los dos ha querido atender a los medios de comunicación, dejando en el aire si retomarán la convivencia o si ven una mínima esperanza en arreglar su matrimonio, las palabras del maestro dejan claro cómo esta la situación.

Las declaraciones de su hermana Mari Carmen

Ahora, después de las palabras de Conchi, un nuevo miembro del clan Ortega Cano se ha pronunciado. Ha sido Ya es verano el programa que ha desvelado una conversación de Mari Carmen con el periodista Aurelio Manzano en la que la hermana del diestro ha sido muy clara. “Mi hermano está ahora mismo en Madrid. Yo hablo con él por teléfono, está algo constipado”, ha comenzado relatando, dejando claro que está esperando a ver cómo se desarrolla este fin de semana.

Esta situación de crisis que ha puesto en jaque el matrimonio del torero y Ana María Aldón está haciendo mella en el maestro, tal y como ha confesado su hermana: “Evidentemente le está afectando. Es su pareja, tienen un niño en común y, evidentemente, le está afectando y mucho”. Y es que, precisamente el pequeño Jose es una de las grandes preocupaciones de la diseñadora. Un asunto que Mari Carmen también ha querido comentar: “¿Por qué le va a quitar la custodia? Es que eso no entra en mi cabeza. Ella siendo buena madre, igual que él siendo buen padre, son custodias compartidas lo que hay hoy día de separaciones”.

Asimismo, la hermana del diestro ha dado varias claves en esta crisis matrimonial. En primer lugar ha comunicado que las próximas horas, en concreto este fin de semana, es decisivo para el matrimonio. Y, en segundo lugar, que su hermano no estaría dispuesto a alargar esta situación: “Él no quiere que esto se vaya alargando más. Él no quiere. Yo creo que la única manera es estar callado”. Silencio es lo que ha caracterizado la actitud del diestro estas últimas semanas. Una forma de alejarse del problema: “Él no quiere decir nada porque las veces que ha dicho que esto se pare, todo es polémica. Si hablamos los demás sigue siendo polémica”.