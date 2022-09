Gema Aldón vuelve a la carga. Cuando el matrimonio entre su madre, Ana María Aldon, y Ortega Cano está en jaque y tras un verano de encontronazos familiares, la joven ha vuelto a dar un paso al frente y, sentada en el Deluxe, ha destapado toda la verdad. En esta nueva intervención, la hija de la diseñadora ha querido aclarar algunos temas pendientes, pero no solo se ha pronunciado sobre la crisis matrimonial de la pareja, sino que también le ha hecho una petición a su madre de lo más polémica.

“Yo quiero que mi madre se separe y quiero que ella sea feliz. Yo, personalmente, con él nunca he tenido ningún conflicto, pero no me gusta el trato hacia mi madre y algunos desprecios que he visto”, ha soltado en pleno directo, dejando al plató entero enmudecido. Tras someterse al ‘polideluxe’ bajo la atenta mirada de Conchita, Gema ha dejado claro que está dispuesta, una vez más, a defender a capa y espada a la mujer que le ha dado la vida. “Le he aconsejado a mi madre que se separe de Ortega Cano. Yo no sé lo que le ata. En mi mente no cabe lo que le están haciendo y que ella siga allí. Yo quiero que esté conmigo y con mi hermano”, ha sentenciado. Y es que, como ya ha subrayado en más de una ocasión, para ella lo más importante es que su madre sea “la mujer más feliz del mundo”.

Llegados a este punto, Gema Aldón ha vuelto a cargar contra el torero, pues ya han sido varios los desprecios hacia su familia que no le han sentado nada bien. “Yo he visto cómo José Ortega Cano entraba en un programa para decir que la mujer de su vida era Rocío Jurado. A mí eso no me sentó bien. Eso es menospreciar a una persona. Su modus operandi es defenderse primero él”, ha continuado su relato, sin querer dejar títere sin cabeza. Además, ha aprovechado el momento para dar un golpe en la mesa y pedir al diestro que sea capaz de enfrentarse a su familia, la que está causando tanto daño a la diseñadora: “No se atreve a pararles los pies”.

Pero no todo ha quedado ahí, pues la hija de Ana María también ha tenido ocasión de plantar cara a Gloria Camila y a Rocío Flores. Ya es una realidad que las dos jóvenes no son santo de la devoción de Gema, es por ello que, haciendo alusión al mote de ‘La Chusa’ con el que se dirigen hacia su madre, la protagonista de la noche les ha lanzado un contundente mensaje: “Vamos a dejar los motes porque aquí todos nos parecemos a alguien. Puede ser que yo también les haya puesto algún mote. A Rocío Flores le llamo ‘la niña Ninja’. Yo tengo más calle y más barrio que ellas”. Además, Gema Aldón también ha escogido un sobrenombre para la hija del torero: “La recoge yuca. Si ella le llama Chusa a mi madre, yo tengo todo el derecho del mundo a ponerle un mote. Si son valientes, lo tienen que decir a la cara”.