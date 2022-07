Gloria Camila responde a Gema Aldón y confiesa estar en terapia

El Viernes Deluxe ha contado con una invitada especial, Gema Aldón, que se ha sentado en el plató televisivo para dar la cara por su madre y cargar contra el clan Ortega Cano, a quienes ha lanzado una clara advertencia: “Estoy cansada de que se siente uno y el otro. Se acabó de hablar mal de mi madre. No te lo voy a permitir ni a ti, ni a nadie de tu familia porque todos tenéis por dónde callar”. Una polémica entrevista en la que la hija de Ana María Aldón también ha cargado contra Gloria Camila, dejando claro que entre ellas no existe una buena relación.

Además de haber contado cómo ha sido testigo de distintos desplantes de la influencer a su madre, la joven ha confeso que no le han gustado nada las intervenciones de la hija del torero hablando de la diseñadora, pues considera que en televisión se ha reído de ella. Asimismo, Gema ha sacado a la luz un Whatsapp que le envió a Gloria Camila en un momento de calentón, donde le advierte que ya no va a volver a hablar mal de su madre: “Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre, que lo único que ha hecho durante estos diez años ha sido ayudarte en todo hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. Ya no te paso ni una más”. Ahora, Gloria Camila le ha contestado.

La hija del diestro se ha sentado en el plató de Ya es verano para ver en primicia los contenidos más importantes de una entrevista que no le dejan en buen lugar. Atónita, la influencer ha querido responder a Gema: “Yo recibo este mensaje después de haber hecho un comentario sobre la colección de Ana en la que digo que no es de mi gusto. Luego recalco que Ana es muy profesional en patronaje y confección. Si yo tengo a Ana, que me puede ayudar y ella me deja sus patrones, por qué no voy a pedirle ayuda a la que lleva 10 años con nosotros y es la mujer de mi padre”. Tras esto, Gloria ha querido dejar claro que ella siempre ha estado muy agradecida con la actual mujer de su padre, aunque ha explicado que si hay cosas con las que no está de acuerdo siempre lo va a expresar.

Volviendo al polémico mensaje de Gema, la influencer ha confesado que ella decidió no contestarle y mandárselo directamente a su padre: “Considero que con esa actitud no se llega a ningún entendimiento y yo lo que quiero es suavizar la situación, y lo que tenga que pasar que pase dentro de casa, no en un plató. Decido no contestar porque considero que no era ni el momento ni el lugar, y por teléfono no se entienden las cosas”. Al parecer, Gloria ya ha superado ese pequeño enfrentamiento, pero no le parece bien que este mensaje haya sido aplaudido en el Deluxe, pues considera que este tipo de acciones son “agresiones verbales”. Aunque la primera persona en saber de esta conversación fue el diestro, la influencer no dudó en mandárselo a su abogado, no con la finalidad de poner una demanda, sino para que él estuviera “al tanto de todo”.

Siguiendo el hilo de la conversación, Gloria ha expresado que ve normal que Gema hable bien de su padre, pues considera que es “maravilloso” y que no puede tener ni una sola queja de él: “No tiene nada malo que decir de él, mi padre siempre la ha tratado súper bien”. Además, visiblemente afectada y con los ojos vidriosos, la joven ha confesado que el maestro no está atravesando un buen momento: “Está débil de salud, es una persona vulnerable. Yo lo que intento es no darle más disgustos y olvidar las cosas. Mi padre es una persona maravillosa, para mí es lo más grande. Mi padre lo está pasando mal y por eso yo soy muy dada a defender la salud mental, él se lo está comiendo en su casa y no lo hace público”. Tocando este tema, Gloria Camila ha querido pedir perdón por las últimas intervenciones de su padre, que no ha tenido un trato muy agradable con los reporteros de calle cuando le han intentado entrevistar: “Quiero pedir perdón a los reporteros y entiendo su trabajo. Que perdonen a mi padre, porque se pone muy nervioso y tiene esos prontos”.

En cuanto a la herencia de Ortega Cano, que se ha comentado las últimas semanas que habría puesto una de sus propiedades a nombre de su hija, Gloria ha querido desmentir públicamente esa información: “No existe ningún papel ni ninguna cosa a mi nombre. Yo no he firmado nada. Me parece un poco feo que saquen ese tema a relucir cuando es totalmente falso. Yo no he firmado nada ni he hablado con mi padre nunca de este tema”. Y es que, el nombre del torero y de toda su familia está sonando con más fuerza que nunca en los medios de comunicación, haciendo que la situación se vuelva muy complicada para todos los miembros, algo que también ha pasado factura a la joven: “Yo soy súper sensible, todo me afecta más de lo que aparento. Yo también he empezado en terapia con el objetivo de tratar mis emociones y de saber gestionar esas situaciones que me generan ansiedad”. Un tema en común con Ana María, que desde hace unas semanas se encuentra luchando por no caer de nuevo en la depresión. Desde el plató, Gloria Camila ha querido mandarle un mensaje, en un intento de tender puentes hacia ella: “Yo desde aquí, le mando todo mi apoyo a Ana, solo espero que esto se suavice y que todo pase”.