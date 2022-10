Telecinco se ha convertido hoy en una fiesta que pretende quedarse mucho tiempo. En el mes de julio, Mediaset optó por cancelar Viva la vida debido a la gran caída de audiencia y apostar por un nuevo formato bajo el nombre Ya es verano. Hoy, 1 de octubre, finalizada la temporada estival y recién comenzado el otoño, ha vuelto al plató Emma García para conducir Fiesta, el nuevo proyecto de la cadena de Fuencarral que mucho promete.

Con mucha ilusión y ganas por volver a su segunda casa, así ha entrado la presentadora en su nuevo programa. Lo ha hecho rodeada de sus compañeros -y ahora colaboradores- y del público también, que ha portado pancartas con su nombre. Además, en esta nueva Fiesta, no podía faltar la música, por lo que Telecinco ha contado con una charanga para uno de los arranques más emocionantes hasta la fecha. Un regreso que ha sido muy bien acogido por la audiencia.

Todo un cóctel molotov de sentimientos y nervios por conocer las nuevas caras que estarán junto a ella en esta aventura, pues ahora el espacio televisivo cuenta con algunas caras desconocidas para Emma. “Qué tarde más especial”, ha comenzado diciendo la presentadora nada más poner un pie en plató arropada por Alexia Rivas, Antonio Rossi y Marisa Martín Blázquez, entre otros.

Una vez sentados los colaboradores en sus respectivos sitios, Emma García ha comenzado a presentar el que ha sido su arranque televisivo. “Muy buenas tardes a todos. Qué alegría, qué ganas y qué ilusión volver a los fines de semana. Volver con alegría, con pasión, con música, con estos colaboradores que no conozco a la mitad y el público, que siempre lo da todo”, ha dicho con una sonrisa de oreja a oreja, demostrando que Telecinco siempre va a ser el lugar al que volver.

Sin embargo, el momento más especial de la tarde ha llegado a continuación, cuando la conductora del espacio ha querido arrancar este regreso a la pequeña pantalla con una dedicatoria muy especial para una de las personas más importantes de su vida. “Me gustaría empezar de una manera especial, mandando un beso a mi madre, que es mi talismán, que siempre está muy cerca. Sé que estás ahí, amá, así que muack, un beso enorme para ti”, ha dicho visiblemente emocionada y con un nudo en la garganta. Unas palabras que han sido ovacionadas por el plató al completo.

A continuación, la guipuzcoana ha comenzado a abordar uno de los temas más candentes de la actualidad: la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. No sin antes dedicar otro mensaje a una de las personalidades que más primeras planas está ocupando esta última semana: “Y tengo que deciros otra cosa. Quiero mandar un beso muy fuerte y un abrazo a otra madre, que es la madre de Íñigo Onieva, porque he empatizado absolutamente con la situación, con este huracán que les ha llegado y supongo que no saben cómo gestionar. Esas imágenes de esa madre absolutamente desbordada…”, ha sentenciado, para así dar comienzo al que ha sido su primer programa en este regreso a Telecinco.