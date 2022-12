El zasca encubierto de Pilar Rubio y Fabiola Martínez a Alba Carrillo tras su sonado ‘affaire’

Hace tan solo unas horas que tuvo lugar la cena de Navidad de Antena 3, y sin embargo, una gran parte de sus asistentes ya han dejado consigo titulares que pasarán a formar parte del recuerdo. Y es que, si algo se respiraba en el ambiente previo a la velada era una muy buena sintonía entre los compañeros, dejando entrever que todos ellos reman desde el mismo barco para hacer de la cadena todo un referente del entretenimiento. Así lo reflejaba también Pilar Rubio frente a las cámaras de Gtres, demostrando además estar encantada con los valores del sitio en el que trabaja.

Pese a estar viviendo en París, la esposa de Sergio Ramos no ha querido desaprovechar la oportunidad de volar a su tierra natal para reencontrarse con sus compañeros de profesión y ponerse al día con todos ellos: “Se respira muy buen ambiente, la verdad es que todos estamos en la misma sintonía de hacer programas que aporten algo, de entretenimiento, familiares… Me siento muy a gusto con los valores que tiene la cadena”, comenzaba explicando. No obstante, si algo tiene claro es que el festejo no desembocará en temas mayores como el que tuvo lugar con Jorge Pérez y Alba Carrillo recientemente con motivo de la cena de su productora: “Aquí no la lía nadie, todos somos super responsables y muchos tenemos que trabajar mañana, así que tampoco nos alargaremos”, sentenciaba, aclarando así que nadie tiene intención alguna de confundir la amistad con el amor según pasan las horas de la noche.

Con este mismo mensaje parece estar muy de acuerdo Fabiola Martínez. Aunque en diversas ocasiones ha admitido estar abierta al amor, sobre todo teniendo en cuenta que han pasado ya casi dos años de su ruptura con Bertín Osborne, la venezolana tiene clara la idea de que su hombre ideal no está dentro de las instalaciones de Atresmedia, haciendo uso de un refrán popular de España para reflejar sus pensamientos con respecto a las personas que mezclan lo laboral con lo amoroso, siendo algo que no siempre sale bien.

No obstante, ambas mujeres están a punto de atravesar una época muy feliz de sus respectivas vidas en compañía de sus seres queridos. Esta no es otra que la Navidad, la cual tienen pensada disfrutar junto a sus más allegados con la mayor de las ilusiones. Tanto es así, que la propia Pilar Rubio no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer referencia a uno de sus alimentos favoritos de estas fechas: el roscón: “A mí la tradición que más me gusta es comer roscón de Reyes. A finales de este mes, hay un horno aquí en Madrid que hace un roscón de nata por el que estoy deseando que llegue ese momento”, zanjaba, muy contenta a la par que emocionada por estar en esta cena y por los momentos familiares que están por llegar.