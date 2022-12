De la reaparición de Tamara Gorro al ‘debut’ de Sonsoles Ónega: Antena 3 se viste de gala por Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y al igual que hizo recientemente todo el equipo de trabajadores de Mediaset, esta noche ha sido el turno del elenco de Antena 3. Un sinfín de rostros conocidos de la cadena mencionada no han querido desaprovechar la oportunidad de acudir a la cena navideña propia de la empresa, poniendo así el broche de oro a un año marcado por las nuevas incorporaciones, las cuales no han pasado desapercibidas para una audiencia que poco a poco es mayor.

Como no podía ser de otra manera, Sonsoles Ónega no ha querido perderse la cita de la que ya es su nueva cadena. Después de haber dejado atrás su etapa en Telecinco, la presentadora parece moverse como pez en el agua por los pasillos de Antena 3, habiendo hecho de Y ahora Sonsoles el mejor arma para competir con Sálvame en las tardes. Un logro que no podría haber conseguido la hija de Fernando Ónega por si sola, contando con colaboradores que también han estado presentes en esta quedada laboral. Una de ellas es Esther Doña, que tras haber puesto punto final a su relación con Santiago Pedraz, ha reaparecido por todo lo alto haciendo gala de su exquisito gusto estilístico con un look de lo más elegante y de terciopelo, tejido perfecto para estas fechas. Otra de sus compañeras, Mar Flores, también ha asistido a la velada en cuestión para posar previamente y frente a las cámaras con la mejor de su sonrisas, demostrando estar encantada con esta nueva etapa en televisión.

No obstante, cabe destacar que, teniendo en cuenta su último comunicado, todas las miradas estaban puestas en Tamara Gorro. Ha sido durante esta misma tarde cuando la influencer ha admitido haberse divorciado de Ezequiel Garay de manera definitiva tanto en redes sociales como en el programa citado, motivo por el que era toda una incógnita su presencia en esta cena después de haber asegurado estar sufriendo por haber tomado un camino distinto al del ex futbolista. Aún así, la ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa se ha vestido con sus mejores galas para estar acompañada por sus compañeros en tan difícil situación, sonriendo aunque con una mirada visiblemente apenada por todo lo acontecido en los últimos meses.

Quien tampoco ha querido perderse la cita ha sido Pilar Rubio, que además de posar en solitario, también lo ha hecho junto al resto de rostros visibles de El Hormiguero, entre los que está el de Pablo Motos. Por otro lado, también se han dejado ver famosas de la talla de Fabiola Martínez, Susanna Griso, Nuria Roca o Chenoa, además de varones como Juan del Val, Boris Izaguirre o Chicote, que se han encargado de despedir un año espléndido a nivel profesional de la mejor de las maneras para iniciar una etapa posiblemente cargada de éxito para Antena 3.