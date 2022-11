Paz Padilla tiende puentes con Mediaset a golpe de cena navideña

La semana empezaba de la mejor de las maneras para los trabajadores de Mediaset. Teniendo en cuenta que diciembre está a la vuelta de la esquina, y por ende la Navidad, la cadena de Fuencarral quiso reunir a sus rostros más conocidos para celebrar la fiesta propia de estas fechas. Una velada muy esperada que no quisieron perderse presentadoras como Carlota Corredera, Toñi Moreno e incluso Paz Padilla, que pese a haber protagonizado un tenso rifirrafe con Telecinco que incluso llegó a los Juzgados, finalmente parece haber limado asperezas tanto con la cúpula como con sus compañeros.

Prueba de ello es la storie que ella misma subía a través de su Instagram, dejando entrever que también formaba parte de la lista de invitados de esta cena. En la instantánea en cuestión podía verse cómo uno de los sitios de la mesa era ocupado bajo un cartel que ponía “Paz Padilla”, y debajo de éste, un papel en el que se podía leer el menú compuesto por un tartar de aguacate, cigalas y cangrejo sobre emulsión de tomate; un taco de lubina salvaje al horno y verduras y tarta de queso idiazábal casera con frutos rojos. Unos platos que la que fuera maestra de ceremonias de Sálvame pudo degustar en compañía del jurado de Got Talent y también Adela González, ya que el resto del elenco del programa de las tardes de Telecinco se encontraba ubicado en otra mesa del mismo salón.

En otro de sus vídeos publicados, la gaditana deja entrever que vivió una noche de lo más divertida con la que puso punto final al malestar que en su día tuvo con algunos integrantes de la cadena. En el clip en cuestión aparecen brindando Santi Millán, Dani Martínez, Paula Echevarría, Adela González, Carme Chaparro y Lara Álvarez, entre otros muchos famosos habituales de Telecinco.

De esta manera, la madre de Anna Ferrer ha zanjado la tensión entre ella y la empresa de comunicación que un día fue su principal fuente de ingresos cuando está a punto de cumplirse un mes del encontronazo con Belén Esteban que supuso un antes y un después en su trayectoria televisiva. Fue durante el pasado mes de enero cuando Paz Padilla abandonó el plató de Sálvame tras protagonizar una discusión con la también conocida como “princesa del pueblo”, algo que sirvió a Mediaset para tomar cartas sobre el asunto y proceder a su despido. No obstante, la intérprete de Chusa en La que se avecina no parecía muy contenta con la decisión, razón por la que decidió llevarla a los Juzgados que finalmente la dieron la razón. Es por ello que Padilla tuvo que ser readmitida, y aunque aún no se sabe cuál será el espacio al que haga frente, todo apunta a que queda muy poco para verla en pantalla: “A mí me gustaría algo como lo que he ido haciendo hasta ahora. Un programa divertido, gracioso, con humor”, señalaba ella en su última entrevista para El Mundo, dispuesta a recuperar terreno perdido y seguir engordando su currículum.