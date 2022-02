Primer día de trabajo para Adela González. La flamante presentadora de Sálvame ha afrontado su debut como nueva conductora del espacio de sobremesa de Telecinco. Su primera aparición frente a las cámaras ha tenido lugar en torno a las 16:15 horas, cuando Terelu Campos y María Patiño le han dado paso dentro su ya famosos Lemon Tea.

Patiño y Terelu le han dado la bienvenida y ella ha dicho sentirse «como en casa». Adela ha vestido para su debut un traje chaqueta de color azul eléctrico -su tonalidad fetiche convertida en talismán- y unos botines con tacón de piel. Su primera pieza ha sido un seguimiento de los pasos de Anabel Pantoja y Omar Sánchez tras su ruptura. El canario ha estado en Madrid, presuntamente concediendo una exclusiva para una revista, mientras que la sobrina de Isabel Pantoja ha viajado hasta Sevilla para estar junto a familia y amigas.

Adela González ya pisó un plató de Mediaset, pero el de Sábado Deluxe, donde empezó a calentar el debut junto a Jorge Javier Vázquez. La guipuzcoana confesó cómo fue el momento en el que se enteró que ‘Sálvame’ quería ficharla: «Iba por la calle con mi marido, le dije espera me voy a sentar en un banco. Iba a hacer unas gestiones y terminé tomándome un café sin alegría, solo, ¡ni con leche!». No contestó de primeras sino que hizo esperar a la cúpula: «He consultado con la familia, amigos y amigas, profesionales de la tele… Me han dicho que sea yo misma. Me han dicho que yo soy una comunicadora, que cuente historias… Vengo de otro mundo, de la actualidad, pero soy una mujer viva, con sangre, me gustan los retos y si siempre hago lo mismo no me pruebo y vengo a probar. Estoy nerviosa, y eso que llevo un montón de años trabajando en la tele», reconoció.

La primera toma de contacto de la de Lasarte-Oria con su nuevo equipo se produjo hace unos días y las sensaciones no pudieron ser mejores: «Me sentí ayer arropada, pude hablar un ratito con Jorge Javier, súper encantador, muy profesional (…) conocí a algunos de los que van a ser mis compañeros», dijo en Socialité. En su currículo está el haber formado parte de La redacción o Madrid Directo (Telemadrid) y cuenta con un perfil muy extenso, que le permite abarcar cualquier tipo de formatos, sean programas de corazón o más informativos. Asimismo se ha desenvuelto en programas como Está pasando, Lo que faltaba o Más vale tarde. Ahora, le espera un reto completamente diferente a cualquier otro ya que Sálvame es harina de otro costal.