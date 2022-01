Domingo complicado en Viva la vida. Era a primera hora de la tarde cuando desde el programa se hacían eco de la ruptura entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Fue el pasado 1 de octubre cuando la sobrina de la tonadillera se daba el “sí, quiero” con el exconcursante de Supervivientes en la isla de La Graciosa, y aunque ambos aseguraban que su relación iba viento en popa, lo cierto es que no han dejado de girar en torno a ellos los rumores sobre una posible crisis de pareja.

Tan solo cuatro meses después del enlace, lo cierto es que podría haberse acabado el amor. Así lo aseguraba Kiko Matamoros mientras daba la noticia, aportando detalles y sacando en exclusiva los motivos por los que la prima de Kiko Rivera y su hasta ahora marido habrían decidido poner punto y final a su relación. Según el colaborador, una persona podría haberse puesto en medio de la pareja para cambiarlo todo: “Hay terceras personas en esta ruptura”, desvelaba, quitando de toda culpa a Omar pese a haber estado situado en el ojo del huracán: “Hay una tercera persona vinculada a Anabel Pantoja”, quiso aclarar. Además, el padre de Anita Matamoros tiene bastante claro que la influencer sabía que su matrimonio no tenía futuro a largo plazo: “Tiene que ver un señor que se ha cruzado en la vida de Anabel Pantoja, por el que ha perdido la cabeza y por quien ha decidido destruir su relación, pese al escándalo que supone. Ella tenía muy clarito en su boda que su relación no iba a llegar muy lejos”, seguía contando.

Al parecer, esta misteriosa persona por la que Anabel habría quedado “prendada”, ya había entrado en su vida antes de que tuviera lugar la boda: “Desde hace dos meses, ella ya disfruta de esa relación de manera absoluta. Cada vez que viene a Madrid, se ve con él”, contaba. Pero, ¿quién es este misterioso hombre? Aunque no cabe duda de que la relación entre éste y la influencer es bastante estrecha, tan solo tienen fotos “en grupo”: “No es un chico conocido. Fotos juntos no tienen, se han cuidado mucho. De un tiempo a esta parte, ella no procura estar en público con él, se ven luego”, continuó diciendo Kiko Matamoros, para sorpresa de todos los allí presentes. Y es que además, Pantoja ya habría pedido “un tiempo” a su marido para meditar sobre la continuidad de su romance: “Hay compañeros que eran conocedores de esto y no es un tema que manejara yo en exclusiva. (…) Ella con Omar había pactado un cese de convivencia, le pidió un tiempo hace unos quince días. Anabel Pantoja le pide el tiempo, coincidiendo con el momento en que se incorpora a Sálvame de nuevo, para aprovechar sus estancias en Madrid para verse con este señor. Omar no sabe por qué le han pedido este alto al fuego”, expresó.

El resto de colaboradores no han tardado en reaccionar ante tal información, siendo Marisa Martín Blázquez quien cree que Omar es conocedor de todo: “No le ha tenido que pillar muy desprevenido, porque él era conocedor de que la relación no estaba bien, que había diferencias y que las cosas no fluían como al principio, que se sentía ahogada en Canarias”. Unas palabras que no han gustado a Alejandro Albalá, que como amigo de Sánchez ha expresado su desconocimiento: “No está al tanto, porque yo me hubiera enterado. De esto se está enterando por la televisión”, confesó. De hecho, en cuanto se ha enterado ha contactado con el gran protagonista, el cual parece estar bastante «nervioso»: «Está nervioso y quiere saber toda la información que tiene Kiko, pero quiere verlo claro. No quiere dudar sin ver las pruebas de la que aún es su esposa. Ellos se habían dado un tiempo, que lo pidió Anabel, pero le dijo que era por desgaste de la relación, no porque existiera una tercera persona, y ahora quiere saber si ese tiempo es por la existencia de esa tercera persona», ha comentado el ex de Isa Pi.

¿Habrán decidido finalizar su relación tras cuatro años de amor? Solo el tiempo y los protagonistas lo dirán.