De un tiempo a esta parte, uno de los espacios más emblemáticos de Mediaset está experimentando algunos cambios. La directiva de Sálvame ha decidido hacer algunas modificaciones en el programa vespertino de Telecinco para atraer a la audiencia y entre otras cosas ha incorporado el Lemon Tea a la primera franja. Una sección especial presentada por María Patiño y Terelu Campos -que ha regresado al programa a pesar de que en su marcha prometió que nunca lo haría- y en el que se repasan algunos de los temas candentes de la crónica social. A esto hay que añadir la reciente reincorporación de Anabel Pantoja, que ha vuelto al plató tras su ruptura con Omar Sánchez apenas cuatro meses después de su boda en La Graciosa. Sin embargo, no ha sido este el único cambio previsto por las altas esferas del espacio.

Según ha trascendido, Adela González Acuña va a incorporarse al equipo de Sálvame. Una incorporación que llega tras la última polémica que ha rodeado a Paz Padilla. Hay que recordar que, recientemente, en un enfrentamiento con Belén Esteban por el tema de las vacunas, la también actriz abandonó el plató, pero no se ha confirmado si se está tomando un tiempo o se trata de una salida definitiva. No se sabe, en este caso, si Adela sustituirá en algún momento a Paz. En principio no parece que este sea el objetivo aunque, dada su experiencia, no resulta descabellado que poco a poco vaya ganando terreno en este aspecto. A la espera de que se conozcan más datos al respecto, vamos a desvelar algunas claves de la vida de Adela.

Aunque para muchos puede ser una total desconocida, lo cierto es que la periodista tiene una dilatada carrera en el mundo de la comunicación, con más de veinte años de dedicación, ya sea como reportera o presentadora. Ha estado al frente de espacios como La redacción o Madrid Directo y cuenta con un perfil muy extenso, que le permite abarcar cualquier tipo de formatos, sean programas de corazón o más informativos. Por ejemplo, la hemos visto en Está pasando, Lo que faltaba o Más vale tarde.

Según ha trascendido, Adela será la encargada de contextualizar y aportar datos a las noticias que se ofrezcan en Sálvame, desde un punto de vista informativo. Ella misma se ha manifestado sobre esta nueva aventura: “Mi incorporación a Sálvame es, ante todo, un reto al que me asomo con el vértigo de formar parte del equipo líder de las tardes y, sobre todo, con mucha ilusión. Mi pasión es la comunicación, contar historias, y siempre lo he hecho con un estilo propio, natural y cercano (…) Creo que tras vivir estos dos largos años de pandemia, estamos muy cansados física y mentalmente. En esta enésima ‘vuelta a la normalidad’, necesitamos más evasión que nunca y ahí es donde me gustaría aportar mi granito de arena», ha dicho Adela.

Adela es una periodista todoterreno y una mujer muy valiente, a la que la vida no se lo ha puesto especialmente fácil. Tiene 49 años y es de un pueblo de Guipúzcoa cercano a San Sebastián. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad de Pamplona y sus primeros pasos profesionales los dio en Radio Euskadi.

En el año 2020 tuvo que enfrentarse a la dura pérdida de su hija de ocho años tras una intensa lucha contra el cáncer. Ella misma informó de esta triste noticia en sus redes. Ahora comienza una nueva aventura, aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta en la que la veremos en las tardes de Mediaset.