Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan de manera definitiva

Tamara Gorro ha comenzado la semana dando una noticia de lo más inesperada para su familia virtual. Pese a que hace meses tanto ella como Ezequiel Garay optaron por darse una segunda oportunidad, lo cierto es que tal vez esta decisión no habría salido como ambos habrían deseado, razón por la que se han decantado por finalizar su historia de amor de manera definitiva. Así lo ha contado la protagonista en cuestión en sus redes sociales, armándose de valor para dar una información que probablemente nunca hubiera querido.

“Ajeno a mis compromisos laborales, tengo que comunicaros algo”, comenzaba expresando la ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, para después entrar en más detalles a la hora de dar su comunicado más impactante: “Os quiero contar algo y que lo sepáis por mí y por ningún medio de comunicación. Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema ya que no me hace bien, es algo muy doloroso. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto. Gracias”, zanjaba, junto a un corazón y haciendo saltar las alarmas de sus más de dos millones de seguidores, sobre todo teniendo en cuenta que el ex futbolista y la influencer parecían atravesar uno de los momentos más felices de su romance.

De esta manera, el matrimonio ha llegado a su fin después de más de una década de unión en la que ha habido tanto buenos como malos momentos. Hace poco más de un año, la colaboradora de Y ahora Sonsoles admitía estar inmersa en una depresión por la cual necesitaba ayuda profesional. Una durísima situación por la que también quería “coger un poco de aire” en su relación con el ex jugador del Valencia para “intentar caminar juntos de nuevo”. Esa nueva oportunidad llegaba durante este mes de enero, cuando confirmaban su reconciliación por medio de redes sociales, y a juzgar por sus publicaciones, todo apuntaba a haber vuelto a la normalidad de la mejor de las maneras. Pero lo cierto es que esta segunda parte no habría sido tan positiva como habrían querido, motivo por el que finalmente han preferido dejar su vínculo en una mera amistad, eso sí, guardándose el mismo respeto que el primer día por todo lo vivido de manera conjunta y por el amor que sienten hacia los dos hijos que tienen en común: Sheila y Antonio.

Ahora, ambos tomarán caminos separados mientras que la de Móstoles sigue plenamente volcada en el ámbito laboral, el cual está sirviendo como perfecta vía de escape para todos los problemas que se han ido cruzando en su camino durante este 2022. Uno de ellos la muerte de Valeria, la hija de su mejor amiga y “su princesa”, la cual tenía lugar durante el pasado mes de julio y sumía a la creadora de contenido en la más absoluta tristeza.