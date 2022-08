Tamara Gorro rompe su silencio tras la muerte de su ‘princesa’

Son momentos complicados para Tamara Gorro. Hace tan solo unos días, la empresaria daba a conocer el triste desenlace de Valeria, la hija de unos amigos suyos que ha estado luchando contra el cáncer durante cinco años fallecía a consecuencia de la enfermedad. Noticia que llenaba el corazón de Tamara de tristeza, ya que la pequeña era una persona muy importante en su vida.

Hace unas horas, Tamara se ha pronunciado por Instagram mediante un vídeo en el que ha explicado cómo se siente tras la pérdida de su ‘princesa’. “Hola familia virtual. Yo creo que ya era hora de aparecer por aquí, principalmente para agradeceros en nombre de toda la familia de la ‘princesa’, donde también me encuentro yo, todo el cariño que hemos recibido durante estos días y el apoyo incondicional durante cinco años”, ha comenzado diciendo con los ojos vidriosos.

“Como comprenderéis esto es muy difícil. Yo, personalmente, sigo en shock. Hay mucho dolor. Hay mucha rabia. Ahora me encuentro centrada en mis hijos, en mi marido, que bastante mal lo está pasando la mayor, Shaila. Tenemos que coger muchas fuerzas porque tenemos que estar con los papás y con su hermana, mi ratona Martina”, ha añadido muy afectada.

Después, ha hecho una reflexión sobre la enorme lección de vida que le ha dado la pequeña. “El otro día, la mamá de Valeria me dijo: ‘Tam, nuestra princesa ha luchado cinco años por vivir’. No se puede tirar la vida y es verdad. La vida son momentos y hay que aprovecharlos”, ha contado.

La influencer, también ha indicado que va a coger fuerza para poder afrontar este duro revés. “Pero voy a hacer eso que le prometí a mi niña. Le he hecho varias promesas y una de ellas y ya la he cumplido. Os la diré cuando crea que la he conseguido. Y la otra, es luchar para que se cure esta enfermedad porque esa es la rabia que siento familia virtual. Yo estoy eternamente agradecida a todos los hospitales y a los médicos que se dejan la vida por ayudar a estos niños y a adultos también… Siento como que cada vez hay más enfermedad y cada vez hay menos curación”, ha confesado con mucho dolor Tamara Gorro.

A lo largo del vídeo, Tamara Gorro, ha indicado que llevará a cabo una gala benéfica con el fin de recaudar fondos y para así cumplir con el deseo de Valeria. «Ahora toca seguir, sonreír, vivir la vida y toca ayudar a todos esos niños y esos adultos que lo pasan fatal con esta enfermedad. Toca ser fuertes», ha sentenciado, no sin antes agradecer a sus seguidores todo el apoyo incondicional que se ha transmitido a Valeria durante el tiempo que ha luchado contra la enfermedad.