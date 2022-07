Tamara Gorro, devastada, se despide de su ‘princesa’

Nuevo varapalo para Tamara Gorro. Si hace tan solo unos meses la influencer anunciaba que padecía depresión, ahora un nuevo revés ha hecho tambalear de nuevo los cimientos de su estabilidad emocional. Tal y como ella misma ha compartido en sus redes sociales, Valeria, su “princesa”, se ha ido para siempre después de una larga lucha contra el cáncer. Hacía ya cinco años que la de Móstoles llevaba contando a su familia virtual el avance de estado de salud de la pequeña y su lucha contra la enfermedad. Ahora, completamente rota por la noticia, la mujer de Ezequiel ha tenido que decir adiós a su gran ejemplo de superación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

“Mi princesa…Mi niña de la eterna sonrisa… Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables. Una balanza donde existió el sufrimiento, pero sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor..”, ha comenzado escribiendo la influencer en un emotivo post junto a una foto en blanco y negro con la niña de la eterna sonrisa, como ya era conocida en las redes sociales. Tal era su unión, que Tamara no solo la consideraba su “hija adoptiva”, sino también su mayor ejemplo de admiración, su princesa. “No sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuánto me has ayudado, enseñado y motivado. Hasta nuestra despedida ha sido especial y única”, ha expresado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Un complicado momento que ha roto el corazón de Tamara, prometiendo cumplir todas aquellas cosas que le han quedado pendientes por hacer juntas. “Yo no quería este final y sé que tú tampoco. Quedaban muchas cosas por hacer juntas, pero te juro que las haré, te lo he prometido y así será. Vuela alto cariño. Allá donde vayas seguirás brillando, porque eres luz”, ha continuado la carta que la influencer ha compartido en su cuenta de Instagram. Un mensaje que ha finalizado con estas desgarradoras palabras, que han demostrado que la tristeza ha vuelto a apoderarse de Gorro: “Lo siento en el alma por no haber podido hacer más para ayudarte y curarte, lo siento. Te amo y jamás te olvidaré. Tu tía Tamara”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Durante estos cinco años de lucha, el perfil de Tamara se ha convertido en un muro donde dar visibilidad al cáncer y pedir que se investigue más en la causa. Con el apoyo de su familia virtual, la influencer ha ido narrando cómo Valeria ha luchado contra la enfermedad que finalmente le ha arrebatado la vida. Fue a principios de 2018 cuando a la pequeña le diagnosticaron cáncer, comenzando un proceso difícil que la extronista calificó como “camino desconocido”. A finales de 2020, Tamara anunció buenas noticias, pues la pequeña había conseguido vencer la enfermedad. “Valeria puede decir alto, claro y muy orgullosa que está curada”, compartió con sus seguidores, cerrando así uno de los episodios más complicados de su vida. Sin embargo, tan solo un año después, su “princesa” sufrió una recaída y la influencer se desplazó hasta Barcelona para estar a su lado. Fue entonces cuando la extronista aprovechó su influencia en las redes sociales para pedir más inversión en la investigación del cáncer, creando un hashtag para la ocasión: #FuerzaPrincesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Un camino largo y doloroso para la pequeña en el que Tamara estuvo siempre presente, llegando incluso a conseguir cumplir uno de los sueños de Valeria. Movilizando a sus seguidores, Tamara consiguió que su “princesa” conociera a Aitana, su mayor ídolo musical, haciendo que la cantante grabase un vídeo con el que hacer sonreír a la pequeña. Tal ha sido su unión con Valeria que, hace tan solo dos semanas, la influencer decidió marcarse esta etapa para siempre en su piel. “El tatuaje que siempre me quise hacer”, compartió en sus redes sociales, junto a una fotografía de un hashtag y una corona en honor a su princesa.