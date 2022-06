El mes de junio está siendo un mes de cambios para Tamara Gorro. Era el pasado sábado cuando la influencer compartía una imagen con Ezequiel Garay con la que dejaba entrever que había decidido dar una segunda oportunidad al romance que mantenía con el deportista, pese a que hace unas semanas decidía interrumpirlo para centrarse plenamente en la recuperación de su depresión.

Mucho más recuperada y envuelta en una ola de positividad, la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha hecho uso de sus redes sociales para pedir ayuda a sus 2 millones de seguidores en un llamamiento de lo más inesperado. Y es que, la ex de Rafa Mora quiere hacer llegar un mensaje nada más y nada menos que a Aitana: “Hoy os quiero pedir algo sobre un tema muy importante y urgente. Siempre cuento con vosotros así que voy a hacerlo. La princesa Valeria está pasando por un momento muy complicado, tiene que volver a reunir fuerzas contra su enfermedad y tiene un deseo. El otro día, el sábado, grabé unos stories con ella y los voy a publicar, y por favor os pido vuestra ayuda”, comenzaba explicando, para después dar paso a unas grabaciones en las que aparece junto a la pequeña en cuestión: “Vamos a ver, yo sé que a Valeria esto le da vergüenza. Valeria ama a Aitana, y solamente queremos que la mandes un beso, familia virtual, ayudadnos, por favor”, pedía, desvelando después cuál es el verdadero deseo de su pequeña: “Queremos ir al concierto, pero es que no quedan entradas, por favor, que alguien nos ayude, Valeria lo desea”, zanjaba.

Más tarde, aprovechaba para confesar el porqué de esta movilización: “Aitana tiene muchísimos seguidores, ella no me sigue y es imposible que me lea. No es para mí la ayuda, es para Valeria. El concierto es el 3 de septiembre en Barcelona, yo pago, no quiero que nos inviten ni nada, pero hay que concederle este deseo a Valeria. Aunque sea que le mande un vídeo o un beso, yo nunca pido estas cosas, pero hoy empieza con lo duro y hay que darle mucha fuerza. Gracias”, finalizaba, esperando que su mensaje llegue a oídos de la exconcursante de Operación Triunfo y pueda hacer lo que esté en su mano para que la pequeña consiga asistir al concierto que tendrá lugar en la Ciudad Condal. Teniendo en cuenta el fiel ejército de fans con el que cuenta Tamara, es muy probable que logre lo que quiere, aunque de momento habrá que esperar para saber si ha salido airosa de esta petición.

Fue en 2018 cuando Tamara se hizo eco de una de las noticias más devastadoras de su vida: la hija de unos de sus mejores amigos, Valeria, padecía cáncer con tan solo cinco años. Un durísimo varapalo tanto para la pequeña como para la influencer, que permanece muy unida a ella desde que nació. Hace unos meses, la niña sufría una recaída en su enfermedad, razón por la que Gorro ahora ha querido contribuir a su felicidad al intentar cumplir un deseo de lo más especial.