Nueva oportunidad al amor: Tamara Gorro y Ezequiel Garay se reconcilian

Ha vuelto a triunfar el amor. Tras una sonada ruptura y una difícil depresión, Tamara Gorro se ha vuelto a convertir en el centro del foco mediático. Pero esta vez por una buena razón. Tal y como ella misma ha anunciado a bombo y platillo en su cuenta de Instagram, la influencer y Ezequiel Garay han vuelto a darse otra oportunidad. A pesar de haber puesto fin a su matrimonio hace apenas unos meses, ambos han vuelto a apostar por el amor.

“Mejor juntos”, ha escrito la que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa, encargándose así de hacer pública la feliz noticia. Junto al texto, donde queda claro que están dispuestos a luchar contra viento y marea por su historia de amor, la segoviana ha publicado una preciosa foto en blanco y negro en la que los papás de Shaila y Antonio se miran de lo más embelesados. Dos simples palabras que han bastado para confirmar que son los perfectos compañeros de vida y que quieren seguir siéndolo.

Ver esta publicación en Instagram ="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Y es que, los rumores sobre una posible reconciliación vienen de lejos, pues durante estos meses ambos se han mostrado de lo más cómplices y se han apoyado públicamente en sus respectivos compromisos profesionales. Sin embargo, ha sido ahora cuando se ha confirmado la noticia que todo el mundo esperaba, pues no solo han publicado este post, sino que también han hecho pública su nueva oportunidad a través de sus stories. “Porque las sonrisas sean eternas y juntos”, se ha podido leer junto a varios vídeos derrochando felicidad en la que está siendo una nueva etapa como pareja.

Fue a finales de 2021 cuando la diseñadora comunicó en las redes sociales la peor de las noticias: se separaba del amor de su vida y del padre de sus hijos. Un comunicado que pilló por sorpresa a sus seguidores, pues después de 12 años juntos, de la noche a la mañana pusieron fin a su historia de amor. En todo este tiempo la pareja ha intentado llevarse lo mejor posible y continuar siendo una familia, por el bien de sus hijos. Ambos ha fardado de la buena sintonía que tanto les caracteriza en decenas de ocasiones, porque han seguido quedando e, incluso, se han ido juntos de vacaciones. Y es que, al parecer, el sueño de tener hijos hizo mella en su matrimonio, pues el cuidado de dos pequeños fue desgastando su relación. “Por las noches no duermo como quisiera, me despiertan y me cuesta volver a dormir. Al día siguiente tengo que trabajar, no puedo quedarme en la cama”, dijo por aquel entonces la televisiva. Todo este trabajo de la maternidad, sumado a una profunda depresión de la que fue diagnosticada tiempo más tarde, hizo dinamitar su romance, teniendo que tomar la complicada decisión de separar su camino y el de su marido.

Ver esta publicación en Instagram ="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Sin embargo, el amor todo lo puede, y Tamara Gorro y Ezequiel Garay han aparcado sus diferencias para luchar por su historia de amor y su familia. Una nueva etapa en sus vidas que, tras un necesario parón, ha vuelto con más fuerzas que nunca. Juntos de nuevo, han recuperado la ilusión y la alegría que tanto ansiaban.