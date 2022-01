Ezequiel Garay muestra su incondicional apoyo a Tamara Gorro

Desde que hace algunos días Tamara Gorro hiciera pública su separación de Ezequiel Garay, las críticas no han dejado de lloverle a la que fuera tronista del programa Mujeres y hombres y viceversa. Gorro ha insistido en varias ocasiones en que el exfutbolista ha sido una de las personas más importantes en su vida y siempre ocupará un lugar especial en su corazón. De hecho, no cierra la puerta a una posible reconciliación en el futuro, pero ha querido matizar que necesita un tiempo para recuperarse al 100%.

Tamara Gorro no ha tenido reparos en confesar que se encuentra atravesando un momento delicado. Recientemente, en el programa Viva la vida se aseguraba que Garay “tiene costumbres que a ella no le gustan. Él no trabaja y hace cosas que a Tamara le molestan, como estar jugando a los videojuegos o viendo la tele”. Unas informaciones que Tamara Gorro no ha dudado en desmentir. “Por favor, estoy enferma. todo eso es mentira. Somos familiares. En mi casa viven mi marido, mis hijos, mis amigos, mi familia, mis suegros y yo. Estoy enferma. No os lo digo a vosotros, lo digo para las personas que se quieren subir a un carro”, declaraba en sus redes sociales muy afectada por la situación. Tamara no quiere que la imagen de Ezequiel Garay se vea perjudicada por esto y él ha querido corresponderle con una bonita declaración a través de los stories de su perfil de Instagram.

“Estamos contigo en este camino duro y complicado para ti, no te vamos a dejar sola. Porque todos los días luchemos por volver a ver esa sonrisa en tu cara. Te mereces ser feliz siempre”, ha escrito el exdeportista junto a una imagen en la que se le ve a él con Tamara Gorro muy sonrientes.

Unas palabras que dejan claro que, a pesar de las dificultades que puedan presentarse ante ellos, la pareja tiene la firme intención de mantenerse unida, en la condición que ellos consideren. Tamara Gorro y Ezequiel Garay llevan más de una década juntos y son padres de dos hijos. Aunque en estos momentos se están tomando un tiempo en su relación, la exconcursante de Supervivientes ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación.

Desde hace algún tiempo, Tamara Gorro se encuentra en tratamiento para poder superar la depresión que le ha afectado desde hace varios meses. Hace unos días, ella misma explicó a sus seguidores que los facultativos han decidido aumentarle la medicación porque le cuesta mucho conciliar el sueño. Ella misma ha comentado que este ajuste en la medicación la ha trastocado un poco, pero se ha mostrado optimista. Tamara confía en que poco a poco conseguirá encontrar un equilibrio y recuperar la sonrisa de la que habla Ezequiel Garay.