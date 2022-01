Tras unos días muy complicados, Tamara Gorro ha retomado la rutina. La influencer comenzó el 2022 dando una noticia triste a la par que inesperada: se separaba de su marido, Ezequiel Garay. La pareja había formado un tándem que a priori parecía inseparable, no obstante, ambos comunicaron que su relación seguiría siendo tan buena como lo había sido hasta ahora.

En un intento por volver a la normalidad pese a este durísimo varapalo, Tamara ha sido fotografiada por las cámaras de Gtres esta misma mañana mientras llevaba a sus pequeños al colegio. Las imágenes demuestran que la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa no está pasando por su mejor momento. Con rostro serio y cabizbajo, Gorro se despedía con un fuerte abrazo de sus dos hijos, que se disponían a dar comienzo a la jornada estudiantil del jueves. Un hecho que demuestra que, pese a todo, la tertuliana está intentando que este distanciamiento con Ezequiel en nada afecte a la felicidad de Shaila y Antonio.

No obstante, la influencer ha hecho de su familia virtual su máximo punto de apoyo. En los últimos días, Tamara no ha tenido reparo alguno en expresar a través de su Instagram como estaba sobrellevando su día a día pese al cambio de 180 grados que había experimentado en tan solo unas semanas. Con total sinceridad, la segoviana ha confirmado haber perdido “siete kilos” en este tiempo, motivo por el que decidió “tomarse un descanso” de las redes sociales y aprovechar este tiempo para “recibir mimos” de sus seres queridos y volver al trabajo con más fuerza que nunca. De hecho, fue en su último post donde Gorro explicó con todo lujo de detalles por todo lo que había pasado en las últimas horas: “Sé que entendéis que esté desaparecida o mejor dicho menos activa. Es normal, estoy un poco en mis horas muy bajitas. Yo siempre digo que todo el mundo tiene momentos buenos y momentos malos, pero joder, cuando vienen los malos parece que vienen todos de golpe. Yo ya he cubierto el cupo de 2022”, comenzaba diciendo.

Y es que tras haber confirmado que tiene un problema de salud mental, la separación con Ezequiel ha supuesto un bache más en su vida por el que “el psiquiatra ha tenido que ajustarle la medicación”, con el fin de dormir y descansar lo suficiente. Pero todo mal tiene su punto y final, y la creadora de contenido tiene claro que este bajón tiene fecha de caducidad: “Cada vez estoy mejor, me estoy adaptando. A la vez me he marcado un objetivo porque yo siempre digo una cosa: nos tenemos que permitir el estar mal. No hay nadie indestructible, y si lo hay que me lo presenten. Pero también tenemos que tener un límite de decir ‘hasta aquí y para delante’”, y Tamara lo ha fijado en la fecha de su cumpleaños, el próximo día 18. Ahí será cuando la influencer intente dejar a un lado los problemas para centrarse en su felicidad: “La vida sigue. Hay personas que pierden familiares y tienen que seguir. (…) Me voy a dar este margen, pero os siento cerca y sigo por aquí”, finalizó.