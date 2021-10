El vestido de María Pombo que arrasa en Instagram es de Mango y cuesta esto

Mango es una de las marcas de referencia de María Pombo en esta nueva temporada, la influencer apuesta por hacer de la comodidad y la elegancia su signo de identidad. En moda hay un amplio abanico de posibilidades, cada semana las grandes marcas presentan sus novedades en las que corremos el riesgo de perdernos. Influencers como María Pombo son las encargadas de presentarnos prendas que son capaces de enamorarnos y hacer más fácil la elección de algo tan básico como un vestido. Este vestido de Mango es uno de esos low cost que no podemos dejar escapar.

Mango firma el vestido de María Pombo que arrasa en Instagram

View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo)

Los vestidos camiseros de Mango están arrasando en las tiendas y en Instagram. Nos hemos vuelto fans incondicionales de este tipo de diseños. Por un lado nos ofrecen una comodidad extrema, al ser camiseros, además, aportan una formalidad necesaria para algunos actos, vernos más arregladas en segundos es posible con este vestido de Mango.

No tenemos tiempo que perder y menos buscando en el armario prendas que nos queden bien. Debemos hacer de nuestra vida un pequeño oasis en el que la moda reine y no sea un inconveniente. Los vestidos camiseros quedan sueltos, se adaptan a las partes que deben adaptarse sin marcar demasiado, por lo que serán la comodidad que estamos buscando para nuestro día a día. Es sacarlo de la percha, ponérnoslo y tener un look listo para triunfar en la Gran Vía como María Pombo.

El estampado de este vestido de Mango es una de las tendencias de la temporada. Buscamos prendas que tengan ese espíritu de pasarela que nos encanta. En este caso, siguen la tendencia ‘Gambito de Dama’ una de las series de Netflix que triunfa en todo el mundo y se ha convertido en el eje central de la nueva colección de Mango que ha despertado el interés de las influencers en moda, incluida la mismísima María Pombo.

Tiene un aire setentero muy favorecedor. Este tipo de vestidos cortos nos trasladarán a los años 70, una época en la que la mujer se liberó de los corsés, de las faldas anchas y de las prendas incómodas. Se apostaba por la sencillez y la libertad total de movimientos que conseguiremos con unas botas altas, botines o incluso unas zapatillas deportivas.

Este vestido de Mango que lleva María Pombo y parece sacado de una pasarela nos costará solo 59,99 euros. Un precio muy accesible para un vestido que nos solucionará cualquier look.