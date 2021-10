Zara convierte en tendencia el vestido más cómodo de la temporada

¿Qué es lo que le pedimos a una prenda para que se convierta en la gran favorita de nuestro fondo de armario? Lo primero es diferenciar entre prendas elementales y de temporada. Las primeras son aquellas básicas que no pasan de moda y con las que podemos crear todo tipo de looks. Mientras, las segundas son aquellas que se han convertido en tendencia en el mundo de la moda y que necesitamos para ir a la última. Pues bien, Zara ha puesto a la venta un nuevo vestido que entra dentro de ambas categorías que no puede gustarnos más.

Se trata de un vestido midi de cuello redondo y manga larga con detalle de bordados combinados a tono. Con forro interior y bajo acabado en paneles, tiene cierre en la parte superior de la espalda con botón y abertura.

En color marrón, tiene absolutamente todo para convertirse en una prenda esencial para esta temporada: es bonito, cómodo y está lleno de detalles que hacen de él una prenda muy especial.

Los bordados están más de moda que nunca, y el largo midi también. Si a esto le sumamos que es un holgado, tenemos como resultado un vestido estupendo para el día a día. ¡Con él podemos ir arregladas sin renunciar a la comodidad!

A la hora de combinarlo, en los días de entretiempo con unos mocasines o unos zapatos destalonados queda de maravilla. A medida que avance el otoño y vaya haciendo más frío, también podemos animarnos con unas botas altas, tanto planas como de tacón.

El vestido está disponible en la tienda online de Zara por 39,95 euros desde la talla XS hasta la XXL. Es una de las prendas más virales del buque insignia de Inditex de la temporada, así que seguro que no tarda mucho en agotarse.