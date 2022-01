Tamara Gorro anuncia entre lágrimas su ruptura con Ezequiel Garay

«Empiezo este 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y ni siquiera pude llegar a imaginar. He puesto una foto de Ezequiel y mía diciendo gracias por estos doce años. Nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio». Con esta contundente afirmación y entre lágrimas, Tamara Gorro ha anunciado públicamente que su relación sentimental con Garay ha llegado a su fin. Una malísima noticia para estrenar el año que ni ella misma creía que podría hacerse realidad y que ha dejado un sentimiento de estupor generalizado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

La influencer ha grabado un vídeo en el que se la ve completamente abatida al contarle a su familia virtual este giro inesperado de los acontecimientos. Tamara Gorro ha querido dejar clara una cosa: «Nos vamos a separar, que no divorciar», porque tienen la esperanza de que solo sea temporal: «Hemos parado a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido».

Sobre los motivos que les han llevado a tomar esta drástica decisión pesa mucho el desgaste sufrido por diversos baches: «Siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, somos igual que todos, pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones: o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o por el contrario tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos». «Hemos formado una familia admirable, al menos para mí. Hablo con dolor porque hay amor. Digo esto ahora porque la decisión está tomada. Quiero adelantarme a posibles rumores», ha apuntado.

Una de las primeras cosas que van a hacer es separarse físicamente. Tamara Gorro y Ezequiel Garay van a vivir en casas diferentes. Esto es algo que ha desvelado la propia empresaria, completamente devastada: «Nosotros estamos viviendo juntos, seguimos viviendo juntos desde hace meses sin estar como pareja (…) Compartimos todos los momentos y hay muy buena relación, pero evidentemente se van a empezar a dar pasos. Nos vamos a separar, eso implica que él y yo estemos en diferentes casas y yo no quiero alimentar el hay o no crisis», ha explicado.

Gorro solo tiene buenas palabras para el hombre con el que ha compartido los últimos doce años de su vida y que le ha dado dos hijos: «Ezequiel siempre me va a tener a su lado, volvamos a estar juntos o sea indefinido. Le quiero, le amo y sé que él también». Se muestra convencida de que han obrado de la mejor manera posible: «Tenemos 35 años y tenemos toda la vida por delante. Le quiero y le amo, por eso tomamos esta decisión. Es la más acertada (…) Hay dolor, intentaré reír, motivarme. Quiero dar normalidad a todo esto». El tiempo dirá si es solo un paréntesis y vuelven con más fuerza o si por el contrario la ruptura es definitiva.

La separación llega a la vida de Tamara Gorro en un mal momento puesto que desde hace meses que lucha contra problemas de salud mental. Si algo hay que reconocerle es que nunca se ha escondido y ha hablado de ellos con naturalidad, algo que sigue haciendo en este último vídeo: «Estoy muy flojita, pasando por un momento muy jodido, no solo por mi matrimonio, pero se sale de todo y yo solo deseo una cosa, que eso tenga un final muy feliz. Es una pausa para luego coger carrerilla. No voy a hablar más del tema», ha concluido.