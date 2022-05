Como ocurre cada año, el Mutua Madrid Open se ha convertido en el escenario perfecto a la hora de congregar a decenas de rostros conocidos en la Caja Mágica de la capital. Durante el pasado día 8 y tras haber derrotado a Nadal y a Djokovic, Carlos Alcaraz se proclamó como el ganador del Masters 1000 al vencer a Alexander Zverev en apenas una hora. Un hecho que marca un antes y un después en el mundo del tenis y que no quisieron perderse varios famosos.

Una de las allí presentes fue nada más y nada menos que Aitana. La cantante no dudó en presenciar el partido de tenis en compañía de su novio, Miguel Bernardeau. La pareja permaneció concentrada durante todo el encuentro, aunque ella no pudo evitar esbozar alguna que otra sonrisa, haciendo gala de su característica simpatía. Prácticamente a su lado también estaba Miguel Ángel Silvestre, que incluso aprovechó para grabar con su teléfono la gran hazaña deportiva que estaba protagonizando el joven murciano, coronándose como el digno sucesor de Rafa Nadal en el ámbito del tenis.

Pero ellos no fueron los únicos que acudieron al acto. También hicieron lo propio Blanca Suárez y Javier Rey. Entre set y set, la pareja se dedicó miradas cómplices y mantuvieron una conversación muy entretenida, demostrando así que lo suyo va viento en popa y que se han convertido en uno de los tándem más consolidados del panorama nacional. Esto también le ocurre a Nieves Álvarez y Bill Saad, que tras haber protagonizado una portada en ¡Hola! en la que derrochaban amor por las calles de París, ambos han optado por no ocultar lo que sienten, sentándose en las gradas de la Caja Mágica para disfrutar del tenis y del momento tan bonito en el que se encuentran dentro de su relación. Por otro lado, también pudo verse en el evento a Marc Márquez, Macarena García y Jaime Lorente. No obstante, ellos tres optaron por disfrutar de la velada en compañía de amigos, permaneciendo atentos a todos los movimientos de Alcaraz y brindándole apoyo en el que ya se ha convertido en uno de los días más especiales de una trayectoria profesional que promete llegar muy lejos.

Una de las apariciones que más llamó la atención fue la de la Infanta Elena. La hermana mayor del Rey Felipe no quiso perderse la final, aunque no lo hizo sola. Froilán acompañó a su madre a la cita, en un intento por zanjar así todas las polémicas que han girado en torno a él durante los últimos días y dejando entrever que todo le va bien. Y es que, durante la pasada semana, la Guardia Civil estuvo investigando un intento de robo en un chalet de Ibiza que, además, podría estar relacionado con un intento de secuestro de Froilán. Algo que probablemente mantuvo a su madre y a su hermana en vilo, aunque las aguas parecen estar volviendo a su cauce.