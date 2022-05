Inesperada sorpresa en el Mutua Madrid Open. En uno de los partidos más importantes, el Rey Felipe ha hecho acto de presencia, sin previo aviso. El monarca no ha querido perderse el duelo entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, una de las grandes promesas del tenis. Poco antes de las 16:00 horas, el monarca llegaba a la Caja Mágica para disfrutar del encuentro. El jefe del Estado se ha sentado en uno de los palcos de honor de la pista central, junto a Feliciano López -director del torneo-, y el presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda. Se le ha visto en todo momento siguiendo con interés este esperado duelo, con gafas de sol.

Lo ha hecho tras poner punto final a sus compromisos de esta jornada, en la que ha recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela Koen Lenaerts, presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con quien se ha reunido a las 13:00 horas. En esta ocasión, no le ha acompañado la Reina Letizia, que cerraba su agenda oficial este jueves en una entrega de premios en Barcelona, y la retomará el próximo lunes.

El ganador de este partido de cuartos de final se enfrentará en las semifinales a Novak Djokovic este sábado, mientras que la final se disputará el domingo.

Don Felipe es un apasionado del deporte en todas sus variedades y además, no duda en asistir a eventos deportivos siempre que la agenda lo permite. A diferencia de otras ocasiones en las que acude a finales de competiciones oficiales -como es la Copa del Rey de fútbol-, en esta ocasión no ha elegido la final, quizás motivado por este importante enfrentamiento entre Rafa Nadal y el joven Carlos Alcaraz, a quien muchos ven ya como sucesor del mallorquín. De todas maneras, aunque hubiera querido estar en el último partido, no le habría sido posible por sus compromisos institucionales.

El que también es un apasionado del deporte y mantiene, además, una estrecha relación con Rafa Nadal es el Rey Juan Carlos. No solo se le ha visto a lo largo de los años en diferentes partidos del tenista español, sino que en una de sus últimas apariciones en público acudió a ver un encuentro del mallorquín en Abu Dabi y después disfrutó de un almuerzo con él.

Esta semana es especialmente intensa para el Rey, que pasará el fin de semana fuera de casa. Este sábado, don Felipe pone rumbo a Costa Rica, para estar presente en los actos con motivo del relevo presidencial. Desde que era príncipe de Asturias, el monarca ha sido el más destacado representante de España en este tipo de compromisos.

Aunque don Felipe regresa este mismo domingo de Costa Rica, no retomará sus compromisos en España hasta el martes, cuando viaje a Ciudad Real para una serie de actos. No será este su único desplazamiento, sino que también inaugurará la nueva muestra de Las Edades del Hombre en Plasencia, presidirá la entrega del Premio Europeo Carlos V en Yuste y emulará a su bisabuelo, Alfonso XIII, en Las Hurdes. Un viaje, por cierto, en el que también participará la Reina Letizia.