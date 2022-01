Jaime Lorente sobre su salud mental: «Sigo teniendo ansiedad, sí, pero la llevo mejor»

Jaime Lorente ha hablado por primera vez sobre su vida personal y lo ha hecho acerca de un tema muy controvertido y de plena actualidad. La salud mental está cobrando una especial relevancia a nivel público y no solo en nuestro país. Son incontables los nombres de celebridades que recientemente, sobre todo después de atravesar la pandemia global de la covid, han puesto nombre y apellidos a sus particulares problemas emocionales y no han tenido inconveniente en asumir que han precisado de ayuda profesional para poder gestionar su particular difícil momento. La top model Bella Hadid, el cantante Dani Martín, la actriz Catherine Zeta Jones o la tenista Paula Badosa, han sido algunos de los rostros conocidos que han visibilizado con gran fortaleza, los diferentes momentos que han atravesado en sus días.

El último en hacerlo ha sido Lorente, muy popular por su papel de Denver, en la exitosa serie La Casa de Papel. Jaime aparecía en la última entrega del programa Salvados en el que contaba a Gonzo, conductor del espacio, cuál ha sido su experiencia particular y de qué modo afrontaba su bache de salud contando con ayuda profesional. Según las palabras del murciano, nunca entendió el ir a un psicólogo como una forma de solucionar sus problemas: “Siempre lo entendí como ¡guau!, me está pasando esto me gustaría tener las herramientas. No para que me deje de pasar sino para que cuando me pase lo lleve bien”. En la reveladora entrevista, en la que compartió protagonismo con Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, Jaime reseñaba la importancia de conocerse a uno mismo para saber enfocar de un modo más sano la propia realidad: “¿Quién no necesita aprenderse?”, sentenciaba.

Seguidamente Lorente hacía una importante confesión acerca de su presente: “Yo ahora mismo sigo teniendo ansiedad, sí, y sigo teniendo inseguridad sí, pero la llevo mejor”. Un avance que llegó a su vida tras una primera llamada que según su propio testimonio ya empezó a desenredar su complicada situación: “La primera vez que llamé, ya empecé a sentirme bien. Ya funcionó. Me habilitó un lugar de tranquilidad de pensar que había una solución, no en ese momento pero si que tenía la posibilidad de encontrarla. Eso me hizo descansar un montón”. Como le sucede a millones de personas, el actor ha confesado que sintió cierto grado de pudor en la sala de espera: “Pensaba que la gente me iba a juzgar y luego pensaba, bueno pero tú también y no pasa nada”. Un miedo previo que se convirtió en absoluta confianza ya que como el propio protagonista reflexionaba frente a los objetivos: “Lo recuerdo como uno de los mayores gestos de amor propio que he tenido en mi vida. Lo recuerdo como algo bonito”.

Apoyados o no por su entorno, tanto Amaia como Jaime explicaban que todavía existe cierto grado de estigmatización ante la persona con un problema emocional: “La gente no se lo suele tomar muy bien, y hablan del loquito o la loquita”, decía Jaime. En un momento determinado, ambos invitados señalaban a las redes sociales como base de una pirámide de la que, en ocasiones solo se ve el vértice.

Acostumbrados a entender la vida de Lorente como una vida ajena a los programas, la gran confesión del actor dibujaba una realidad muy diferente a la que han percibido sus admiradores: “La casa de papel lo revienta y yo soy una persona triste”, explicando así la infelicidad que le produjo en su día la sobreexposición que trajo de la mano su gran éxito profesional: “He luchado por un sueño que no era mío”.