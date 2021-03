Amaia Romero ha sido la protagonista del tarot de Netflix. Natalia Ferviú se ha encargado de echarle las cartas y descubrirla más todavía. A sus 22 años, la joven cantante se muestra todavía insegura, repleta de dudas y en pleno proceso de maduración. Reconoce que a veces le viene un poco grande esta fama que le ha venido de golpe, que le ha venido tan temprano. Sin embargo, encuentra en la música el perfecto oasis donde refugiarse.

La colaboradora de televisión ha oficiado el ritual de tarot y ha empezado por definirla con tan solo ver su fecha de nacimiento. «Llegas al mundo el 3 de enero de 1999. Eres un signo cardinal, eres una pionera, que te gusta ir por delante y que ejecuta. Naces cuando hay un cambio de estación» Natalia Ferviú ha descifrado a la navarra: «Eres un poco rebelde porque el mundo te ha hecho así. Lo de la disciplina, las leyes y las normas te persiguen y tú escapas con frecuencia». «Me agobia pensar que tengo toda la responsabilidad sobre algo, soy todavía una adolescente», dice Amaia.

Amaia asegura que todavía tiene sentimientos encontrados entre la repercusión que ha tenido desde su exitosa participación en ‘Operación Triunfo’ y después en Eurovisión: «Estoy en un proceso de maduración. Me preocupa llegar a los 30 y no tener seguridad ni paz conmigo misma». La navarra se confiesa como «una persona super nostálgica y que me gusta llorar viendo fotos o escuchando canciones».

El tarot se componía de personajes basados en personajes de series de Netflix como El Profesor (‘La casa de Papel’) o ‘Las Chicas del Cable’. Amaia continuaba incidiendo en esa preocupación que por momentos le genera dudas: «Soy una persona muy tranquila y no sé si esta vida que llevo encaja conmigo». Las cartas de Natalia Ferviú han revelado que quizás esta etapa este a punto de llegar a su final. Pero Amaia Romero mostraba su preocupación porque «hay veces que ni yo sé lo que quiero o cómo soy, que no termino de conocerme a mí misma». La joven cantante duda mucho sobre si la vida de un rostro conocido está hecha para ella: «A veces pienso si realmente sé gestionar bien todo esto o si soy una persona que está hecha para este tipo de vida». Natalia le ha recomendado que haga «lo que a ti te lata» y le ha animado a tener más determinación. «Las cartas proponen pero tú dispones».

«Las cartas nos han dicho que tu sanación es a través de la música», sentenciaba Ferviú. Y con una bella canción dedicada a su Navarra natal y mejor entonación, Amaia Romero ha finalizado su tarot más especial e íntimo.

Amaia continúa viviendo feliz su relación junto a Álex de Lucas. Ninguno de los dos se prodiga demasiado en publicar su amor en redes sociales pero han encontrado la felicidad y estabilidad mutua. Antes de eso fue Alfred García el que pasó por la vida de la navarra. Juntos vivieron una intensa participación en ‘OT 2017’, convirtiéndose en los favoritos de la audiencia. Acudieron a Eurovisión para llenar de amor los hogares europeos con ‘Tú Canción’, pero el resultado no fue ni mucho menos el esperado y España clasificó en los últimos lugares del festival.