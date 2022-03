Triunfa el amor en París de la mano de Nieves Álvarez y este empresario

París se ha consolidado como una de las ciudades por excelencia para presumir del amor, y si no, que se lo digan a Nieves Álvarez. La modelo fue fotografiada recientemente mientras disfrutaba de un paseo de lo más romántico por las inmediaciones del río Sena en compañía de un misterioso hombre del que ya se ha desvelado la identidad.

Todo sobre Bill Saad

Según ha podido saber ¡Hola! en exclusiva, la presentadora ha vuelto a dar una oportunidad al amor de la mano de Bill Saad, un atractivo empresario de 55 años y origen libanés, educado en Francia y Canadá y con un currículum envidiable, estando al mando de la compañía Jota 2 Group, centrada en promover el emprendimiento a nivel internacional en el sector tecnológico. Por si fuera poco, también fundó Mercury TFS, una de las compañías más avanzadas en las finanzas que le ayudó a situarse entre las altas esferas del mundo de los negocios. Pero su expansión no quedó ahí, y también se sumergió en el ámbito de los productos alimenticios saludables con Sukhran Foods y la fundación Tara, esta última centrada en ayudar a mujeres de todo el mundo a cumplir sus sueños personales y profesionales.

Un amor de película

El medio citado también ha desvelado que, aunque Nieves y su nueva ilusión comenzaron a salir en septiembre, ha sido ahora cuando han aprovechado para dar un paso más allá y recorrer las calles cercanas al hotel donde se alojaron, además de desayunar en el famosísimo Café de la Paix para posteriormente acabar besándose a pie del edificio de la Ópera. Como no podía ser de otra manera, la nueva pareja también visitó los alrededores de la Torre Eiffel, donde se abrazaron, compartieron muestras de cariño y se fotografiaron para guardar bajo llave una escapada que ya forma parte del recuerdo de ambos.

Teniendo en cuenta que la top model española ha desfilado por algunas de las pasarelas más emblemáticas del planeta, este viaje cobraba doble sentido. Era hace unos días cuando, en la también conocida como Ciudad de la Luz, se celebraba la Semana de la Moda, una cita de lo más especial que Nieves no quiso perderse, y qué mejor manera de acudir al front row que haciéndolo en buena compañía. En esta ocasión, Nieves volvió a coronarse como uno de los iconos de estilo más destacados de nuestro país, al hacer gala de su exquisito gusto estilístico con una serie de looks que no han pasado desapercibidos por las calles parisinas.

Aunque es cierto que Álvarez siempre ha sido una persona hermética con respecto a su vida sentimental, la felicidad que le ha traído Bill Saad ha provocado que poco le importen los focos, centrándose únicamente en la alegría que se refleja en su rostro cuando está junto a él. Hacía ya siete años desde que salió a la luz la ruptura de la madrileña con Marco Severini, y desde ese momento, ella tan solo había disfrutado de relaciones esporádicas y apenas conocidas. No ha sido hasta este 2022 cuando se ha sabido que Nieves ha vuelto a creer en la magia del amor, una nueva oportunidad de la cual parece estar muy orgullosa.