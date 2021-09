Belén Rueda debuta sobre la pasarela en la Semana de la Moda de Madrid

Con una gran carrera cinematográfica a sus espaldas, pocos habrían apuntado a que Belén Rueda optaría, a sus 56 años, por dar un giro profesional. Pero lo ha hecho. Y aunque ha sido de manera temporal, la actriz ha demostrado que, si quisiera, podría pasar a ganarse la vida en una pasarela.

Este martes, la protagonista de ‘Madres’ ha dejado a los asistentes al desfile de Benjamin Friman con la boca abierta. Enfundada en un origina vestido de color blanco, Belén ha pisado fuerte y, junto a un original peinado, ha lucido una de las nuevas apuestas del diseñador, quien además es uno de sus grandes amigos. Sin duda, un gran plan para regresar a la rutina, pues hace apenas unos días estaba disfrutando de unas vacaciones.

El escenario no podía ser mejor, el Palacio de Santoña, un edificio ubicado en pleno centro de Madrid –concretamente en el conocido barrio de Las Letras-, en el que Rueda ha presumido de figura y saber estar. El suyo ha sido un look muy original, un vestido de color blanco, de tirantes anchos, escote en pico y un gran lazo en la zona del pecho. Un look que perfectamente podría llevar una novia.

Finalizado el desfile, actriz y diseñador han dejado patente su gran relación cuando este le ha entregado a la protagonista de ‘Los ojos de Julia’ un gran ramo de flores blancas, a juego con su look. El pasado mes de agosto Benjamin ya mostraba en sus redes sociales que estaban preparando algo, tras mostrar a Belén probándose algunos de sus diseños. “Fittings con la maravillosa Belén Rueda, que siempre son un placer”, escribía en su perfil de Instagram.

Una relación que ha quedado demostrada en muchas ocasiones, pues la madrileña ha lucido algunos de sus diseños en actos tan importantes como los Premios Goya –luciéndolos en las dos últimas ediciones- y el FesTVal de Vitoria de este mismo año. Muy recordado es el vestido verde que llegó en los últimos premios Goya, de inspiración años 50 y realizado a mano con el que deslumbró tanto en la alfombra roja como en la gala.

Un gran momento personal

No solo le va muy bien en el terreno profesional, también en el amor y es que la llegada hace unos años a su vida de Javier Artime, piloto de aviones, sacó la mejor de sus sonrisas. Juntos han recorrido diferentes lugares del mundo y, si bien son de lo más discretos, de cuando en cuando Belén comparte algunas instantáneas de sus viajes, publicaciones que aprovecha para demostrarle su amor. “Si la sombra de la felicidad te sigue y es posible alargarla, quiero que sea contigo. Hoy es un día especial porque hace años nació la persona que comparte vida conmigo. ¡¡Siempre a tu lado!! Te amo J7”, escribió por ejemplo para felicitar a su chico por su cumpleaños.