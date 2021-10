La dura batalla entre Kiko Rivera y su madre, que a punto está de durar ya un año, vive momentos cruciales después de que la tonadillera y su pequeño del alma firmaran la paz tras la muerte de Doña Ana, madre de Isabel. Sin embargo, tras de sí queda una larga estela de insultos y descalificaciones entre ambos, las de Kiko de manera directa y las de su madre de forma soterrada. Un fuego cruzado que muchos están volviendo a recordar ahora que parece que todo el monte es orégano, tratando de recordar cuando menos, lo fuertes que fueron las acusaciones, sobre todo de Kiko hacia su madre.

Durante todo este tiempo, y como saben todos aquellos que han seguido esta guerra mediática, Kiko no ha estado solo en su empeño por defender su versión de los hechos, dibujándose a sí mismo como una inocente víctima de las malas artes de su madre en la gestión de su patrimonio. Tanto es así, que durante un tiempo, el intérprete de ‘Quítate el top’ llegó incluso a dejar caer que no tenía clara ni siquiera la veracidad de su árbol genealógico. Muchos fueron así los que animaron a Kiko a seguir adelante con su lucha y no dudaron en subirse al carro del cañón del dj y disparar a diestro y siniestro dando su opinión acerca del duro trance que estaba viviendo Kiko.

Sin embargo, todo ha cambiado. En la actualidad donde Francisco Rivera Pantoja dijo digo ahora dice Diego, y junto con su cambio de actitud ha caído a plomo cada una de las defensas a ultranza que le sirvieron de apoyo. Unos, como es el caso de Rafa Mora, colaborador de Sálvame y amigo íntimo de Kiko, siguen caminando de su mano. En el caso de Mora, todos sus compañeros de tertulia en el programa de las tardes han escuchado atónitos, como el estudiante de periodismo reculaba diciendo que cuando un hijo se ve frente a frente con su madre todo el dolor de desmorona. Otro de los que ahora han preferido aplicar la callada por respuesta ha sido Manuel Cortés, primo de Kiko e hijo de Raquel Bollo (quien animó al dj a que fuera a ver a su madre a pesar de todo). En este caso, el joven artista ha preferido aplicar la callada por respuesta y hasta el momento no sabemos en qué punto se encuentra su opinión acerca del cambio de actitud de su primo.

También familiares de Kiko, en este caso hermanos por parte de padre, Francisco Rivera y Cayetano Rivera, mostraron cada uno a su manera, su incondicional apoyo al hijo de Isabel Pantoja, después de que el artista confirmara haber visto los enseres de su padre que en su día la tonadillera negó tener y que pertenecían a los hijos de Carmen Ordóñez. Ahora, después del giro que ha dado la relación entre madre e hijo parece que, los hermanos de Kiko también han visto paralizado su empeño de recuperar lo que asevera el testamento de Paquirri les pertenece.

Es imposible seguir con este recuento sin contar con Chelo García-Cortés. La periodista y examiga de Isabel Pantoja (desterrada de su grupo de íntimos), se puso del lado de Kiko y brindó su ayuda al cantante en el duro trance por el que estaba atravesando. Ahora todo ha cambiado y la propia Chelo ha asegurado tener dificultades para dar crédito al giro que han dado los acontecimientos.

Volviendo al entorno familiar, los Rivera más allá de Francisco y Cayetano se han convertido en los otros daños colaterales en el sorprendente giro de los acontecimientos que ha vivido la guerra y ahora amor entre madre e hijo. En el caso de Canales Rivera, quien tendió su mano en favor de su primo, suponemos que asistirá ojiplático a la realidad del presente cuando abandone su concurso reality Secret Story y su opinión al respecto es ahora todo un misterio.

Pero si existe una persona damnificada en todo este embrollo, esta es Isa Pantoja. Aunque siempre aseguró no querer dejar en la estacada a su madre, se mostró muy apenada por la situación que estaba viviendo su hermano con su tío Agustín y la dureza con la que su madre le había dado la espalda. Hoy se ha convertido en la diana de los peores reproches de Kiko. Algo que, como no podía ser de otro modo, ha hecho que se sienta molesta y desengañada con su hermano.