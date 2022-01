Tamara Gorro reaparece devastada y bañada en lágrimas: «Basta ya, no puedo más»

Tamara Gorro está absolutamente hundida. No puede más y ha tocado fondo. Después de anunciar su separación de Ezequiel Garay y que iba a tomarse un respiro, no ha tenido más remedio que reaparecer. La influencer ha querido entrar en directo en Viva la Vida para desmentir unas informaciones que estaban apareciendo. Un mal trago que ha empañado la parcial tranquilidad que tenía de cara a su cumpleaños, este 19 de enero, día que se puso de límite para volver a sonreír.

La polémica estalló después de que Tamara escuchase un testimonio recogido en Viva la Vida que esgrimía algunos motivos por los que se podría haber terminado la relación entre la influencer y el exfutbolista: «Él tiene costumbres que a ella no le gustan. Él no trabaja y hace cosas que no, hace cosas como jugar a la Play, estar en con la tele… Por la mañana, la noche, no le gustaba mucho todo que jugara a la Play, se pasaba las noches jugando». Y no solo eso sino que «yo he escuchado a Tamara llorando en la oficina y decir ‘no puedo más’, ella ha visto como que él tiene un vicio, eso decía ella, que es adicto», decía el confidente.

Tamara Gorro interviene en directo para negar unas delicadas afirmaciones sobre Ezequiel Garay 💥 #VivaLaVida471 https://t.co/Acy8g3nfZk — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 16, 2022

De igual modo que se apunta a que la felicidad que mostraban en Instagram no era ni mucho menos real: «Todo lo que muestran en Instagram es mentira. Ella le llama para hacer un vídeo, graban un minuto, y él se vuelve a ir». Hay que recordar que durante los años que estaban juntos era muy habitual ver cómo Garay aparecía en las stories de su exmujer, demostrando una gran complicidad y amor que ahora se pone en entredicho.

Tamara Gorro se apresuró a descolgar el teléfono y desmentir ese relato. «Por favor, estoy enferma», comenzó diciendo. «Todo eso es mentira. Somos familiares. En mi casa viven mi marido, mis hijos, mis amigos, mi familia, mis suegros y yo. Estoy enferma. No os lo digo a vosotros, lo digo para las personas que se quieren subir a un carro. Yo estoy enferma y me quiero cuidar. Lo pido por favor a la gentuza que se quiere subir al carro», explicó.

Tamara Gorro se rompe en redes sociales

Unos minutos después de colgar con Viva la Vida, Tamara ha grabado unos stories en los que estaba completamente destrozada, sin poder reprimir las lágrimas, para incidir sobre su discurso.

«Basta ya. No puedo más, estoy enferma y me está costando mucho todo. Quiero dejar claro, como he dicho, que he atendido a todo el mundo. Lo seguiré haciendo. No juzgo ni voy a malmeter, pero la gente que se está subiendo al carro y mintiendo y dejando a Ezequiel mal no lo puedo tolerar. No puedo más. Intento salir, pero joder, es imposible así. Creo que soy una persona normal, y digo todo como pienso, pero no puedo más, por favor», ha sentenciado.