La filosofía de vida de Tamara Gorro en su momento más difícil

Tamara Gorro atraviesa un momento delicado. El pasado mes de octubre la influencer anunciaba que se iba a tomar un descanso de las redes sociales, hecho que preocupó a sus seguidores, pues tal y como ella misma les llama se han convertido con el paso del tiempo en una “gran familia virtual”. “Qué difícil es hacer este video, es de los más complicados, pero me veo en la necesidad. Quiero aclarar que no me he ido de redes por insultos o acoso, yo no lo he padecido. Os dije que volvería cuando sucedieran ciertos acontecimientos, y uno ya ha sucedido. Es la recomendación de mi terapeuta de volver porque me hacéis muy bien. Otro es que mi cuerpo tolerase la medicación que mi psiquiatra me ha puesto. Y diréis ¿psiquiatra? Pues sí”, comentaba.

Unos meses más tarde, tan solo unos días después de recibir el 2022 daba a conocer que ella y su marido, Ezequiel Garay se iban a tomar un tiempo en el matrimonio. ‘La Gorro’ dejaba claro que no se “separaba”. “Nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio”, contaba con un hilo de voz. Además, hizo una vez más gala de su naturalidad y sinceridad y explicaba que su relación no era idílica. “Siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, somos igual que todos, pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones: o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o por el contrario tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos”, contaba.

Dos días después de anunciar esta noticia, el matrimonio reaparecía en una fotografía familiar celebrando la cabalgata de los Reyes Magos, dejando así patente la buena sintonía que tienen pese a no atravesar su mejor momento.

Después, Tamara Gorro se tomó un tiempo de las redes y de la vida. Necesitaba desconectar para volver a reconectar. Volver a ser la de siempre. “Hasta pronto, España”, escribió en un post en el que aclaraba el motivo por el que se iba del país. “Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme.

Si os mostrara los miles y miles de mensajes vuestros, comprobaríais que el 99% me decís eso que mi propia familia y amigos también coinciden: ‘Desaparece un tiempo, tómatelo para ti. Aquí vamos a estar siempre’, indicaba.

A su vuelta, Tamara Gorro confesaba que ese retiro le sentó de maravilla: “Pasé por todo tipo de emociones: mucha paz, tristeza, alegría…Y me permití sentir todo: Reír, llorar, pensar mucho y escuchar”. Se pudo ver un cambio en ella porque volvía a publicar en su plataforma preferida, a interactuar con sus seguidores y a mostrar la energía positiva que siempre le ha caracterizado.

Ya en marzo, la empresaria compartía en Instagram una reflexión mostrando así su filosofía de vida. «En ese mes cambiamos de estanción dando paso a la primavera y el comienzo del buen tiempo. También, cambiamos de hora, comenzando el horario de verano, pero lo realmente importante… ¿qué cambios quieres hacer en tu vida? Recuerda que siempre estás a tiempo de hacer lo que quieras», dice con voz en off en un vídeo.