Tamara Gorro está atravesando un momento durísimo. La muerte de la pequeña Valeria le ha llenado el corazón de tristeza y ha sido un golpe de los que cuesta mucho encajar. La hija de sus amigos era una persona muy importante en su vida, hasta el punto de que muchas veces la trataba como una sobrina o incluso como a su propia hija. Fue el pasado fin de semana cuando comunicó a sus seguidores el triste desenlace de la niña, que perdía la batalla contra el cáncer infantil con tan solo cinco años de edad.

Después de una ausencia de unas 48 horas, la influencer ha vuelto a tomar las riendas de sus perfiles oficiales. El dolor sigue afincado en ella y así va a seguir durante un largo periodo de duelo. Gorro ha compartido una storie en la que se ve un fondo negro con un corazón del mismo color con la que plasma el luto en el que vive. No ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer cómo se ha volcado los usuarios de Instagram con ella: “No hay palabras suficientes para tanto cariño recibido», expresaba.

Su intervención ha sido breve, pero ha querido dar las gracias «de corazón» a toda su «familia virtual» a la par que ha confesado que en estos momentos se encuentra «desorientada, en shock, con rabia y dolor, mucho dolor». La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha pedido algo de tiempo a sus seguidores: «Pronto os hablo, lo prometo. Os amo», finalizaba. Poco tiempo después, la mujer de Ezequiel Garay ha desvelado que empezó la lucha para recaudar fondos para la Fundación Neuroblastoma, un cáncer infantil relacionado con el sistema nervioso, con el objetivo de que no haya más víctimas como Valeria por esta enfermedad.

Tamara Gorro tiene por delante un duro proceso de aceptación que comenzó desde el momento en el que informó del triste desenlace de la pequeña: “Mi princesa…Mi niña de la eterna sonrisa… Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables. Una balanza donde existió el sufrimiento, pero sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor. Te has ido mi vida, te has ido para siempre, pero enseñándole al mundo que no se puede dejar de luchar y siempre haciéndolo con una sonrisa”, comenzaba escribiendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

La influencer no tuvo reparos en abrir su corazón, que en ese momento estaba hecho trizas: «Yo no quería este final y sé que tú tampoco. Quedaban muchas cosas por hacer juntas, pero te juro que las haré, te lo he prometido y así será. Vuela alto cariño. Allá donde vayas seguirás brillando, porque eres luz. Lo siento en el alma por no haber podido hacer más para ayudarte y curarte, lo siento. Te amo y jamás te olvidaré. Tu tía Tamara».

Unas desgarradoras líneas por las que Tamara Gorro recibió el inquebrantable apoyo de toda su legión de seguidores en las redes sociales. No era para menos ya que se había volcado durante los cinco años de vida de Valeria, luchando cada día junto a ella y cumpliendo parte de sus sueños. Un mazazo que se une a una etapa muy complicada a nivel personal para ella, marcada por la profunda depresión que le ha obligado a renacer de nuevo.