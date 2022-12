Delante de las cámaras no hay amistad que valga y así lo ha hecho saber Pablo Motos. A pesar de la buena relación que le une con Tamara Falcó, el conductor de El Hormiguero no ha dudado en darle un toque de atención en pleno directo. Esta semana, la protagonista de la tertulia de actualidad era la marquesa de Griñón por el ser el personaje público más buscado en Google este 2022, un tema del que la hija de Isabel Preysler no ha querido comentar.

“Tamara, te tengo que dar una noticia. Por si no lo sabes, eres el personaje público más buscado en Google en 2022 en España. Le ganas a Isabel II o a Putin, ¡a todo el mundo! ¿Crees que es bueno o malo?”, le ha preguntado el presentador a la protagonista, sin esperar que el silencio iba a ser la respuesta. Tras poner sus características caras, Tamara Falcó ha recibido un tirón de orejas de parte de su amigo. “No empieces”, le ha reprochado, recordándole que no hablar en su programa no es una opción. “No sé, depende, ¿no?”, se ha limitado ella a responder, recibiendo el apunte de Pablo de que eso era muy bueno para las marcas y, por ende, para su economía también. “Depende”, ha contestado escueta.

La hermana de Ana Boyer ha respondido al presentador con monosílabos, algo que no le ha sentado nada bien y así se lo ha hecho saber. “Pero bueno, ¿vas a estar toda la tertulia con monosílabos?”, le ha reprochado, sin ocultar su enfado con la marquesa de Griñón por la actitud que ha tomado. Un pasotismo que Falcó ha incrementado con su respuesta: “Sí, hoy me he despertado de monosílabos, pero no me preocupa porque hoy tenemos mucha política y tenemos dos expertas, así que no pasa nada”.

Un humor que ha vuelto a ser recriminado por Pablo, pues su trabajo como colaboradora no consiste en guardar silencio: “¡Qué morro! ‘He venido hoy a la tertulia y ya anuncio que no pienso hacer la tertulia. ¡Es que quiero que hables!”, ha sentenciado en pleno directo. Un incómodo momento en el que la marquesa de Griñón ha decidido salir del paso para contestar a la pregunta del principio. “Pues que ha sido una sorpresa, la verdad. ¿Por qué me busca la gente? No lo sé, es rarito”, acertaba ella a decir.

Pero la conversación no ha llegado a su fin, pues el conductor del espacio televisivo ha querido tirarle más de la lengua: “La gente tiene interés en tu vida, por lo que sea. Te voy a hacer una pregunta abierta: ¿Qué resumen de este último año harías tú?”. Un asunto en el que Falcó sí ha decidido mojarse, aunque se desconoce si porque realmente quería contestar o por la llamada de atención recibida: “Ha habido altibajos, pero yo me quedo con lo bueno y deseando empezar el 2023, pero bien”. Y es que, como ya ha dicho en más de una ocasión, la hija de Isabel Preysler no tiene en sus planes volver a hablar de Íñigo Onieva, su infidelidad y el matrimonio frustrado en ningún plató de televisión.