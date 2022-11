Íñigo Onieva da portazo a su pasado sentimental a golpe de nueva mansión

La nueva vida de Íñigo Onieva ha comenzado. Pese a que se hizo de rogar el momento en el que el empresario sacó sus pertenencias de la casa que compartía con Tamara Falcó hasta el fin de su relación, finalmente el hijo de Carolina Molas parece haber admitido que, por el momento, su romance con la marquesa de Griñón no tiene opción de retorno, razón por la que habría optado por llevar a cabo una nueva etapa en solitario.

Así lo ha dejado entrever él mismo a través de sus redes sociales, compartiendo en sus stories de Instagram una imagen de una amplia casa que todavía no parece estar amueblada y que podría ser su nuevo hogar de cara a los próximos meses. Aunque tan solo se ha hecho eco de una instantánea, en esta puede verse que el domicilio dispone de un gran salón, una cocina americana, una chimenea de mármol, un pasillo con luz halógena, aire acondicionado y varios ventanales para aportar luminosidad. Una serie de detalles que demuestran que el enclave está equipado para hacer mucho más fácil la vida de soltero de Onieva, aunque aún se desconoce el precio que tiene que desembolsar mensualmente para poder vivir en un lugar de tal calibre.

Por si fuera poco, y acompañando esta fotografía tan reveladora, el propio Íñigo ha escrito la palabra “comienzos”, aclarando así que está dispuesto a dar pistoletazo de salida a un nuevo capítulo de su vida de lo más ilusionante, dejando así atrás todas las polémicas que han girado en torno a él a raíz de su infidelidad a la hija de Isabel Preysler cuando tan solo habían pasado unas horas del anuncio de su compromiso matrimonial.

De esta manera, se confirman aún más si cabe las últimas palabras de Tamara Falcó, en las cuales aseguraba haber recuperado la calma y la tranquilidad con ayuda de sus seres queridos, aunque sin dar ni un solo paso atrás en sus convicciones: “Me encuentro bien. He tenido muchísimo apoyo de familiares y amigos. He continuado mi rutina sin que se me viese muy afectada, pero evidentemente han sido unos meses en los que ha habido todo tipo de sensaciones. Al final, yo creo que todo pasa por algo y, dadas las circunstancias, creo que he salido muy bien parada”, apuntaba, señalando además que “sí” ha perdonado a su ex “como cristiana”, aunque por el momento “debe protegerse” y marcar distancias con Íñigo sin mantener ningún tipo de contacto: “Le deseo todo lo mejor, pero yo quiero seguir con mi vida”, sentenciaba.

Ahora, tan solo queda esperar y dejar pasar el tiempo para saber si la marquesa y el empresario retoman un vínculo al menos amistoso, aunque por el momento todo apunta a que entre ellos habrá una distancia clara para así evitar recaer en una historia de amor que ha traído muchos quebraderos de cabeza a la ex pareja.