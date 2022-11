La esperada celebración con la que Tamara Falcó pone fin a un ‘annus horribilis’ para el olvido

Hace exactamente doce meses, Tamara Falcó celebraba su 40 cumpleaños plenamente feliz y acompañada de sus seres queridos, entre los que en su día estaba Íñigo Onieva. Pese a los rumores que giraban en torno al empresario, la marquesa de Griñón siempre prefería confiar en su pareja hasta que se demostrara lo contrario, probablemente sin llegar a imaginar que ese desengaño amoroso llegaría durante este mismo 2022 y tan solo unas horas después de haber anunciado su compromiso matrimonial.

La felicidad de Isabel Preysler caía el picado al descubrir que el que fuera a ser su marido le había sido infiel durante un festival de música en Nevada, razón por la que era ella misma quien días después decidía poner punto final a su relación amorosa con el hijo de Carolina Molas, dejando atrás todos los recuerdos que este romance había traído consigo. Por si fuera poco, y como no podía ser de otra manera, la colaboradora de El Hormiguero tuvo que hacer frente a la presión mediática propia de la situación, saliendo airosa de todas y cada una de sus intervenciones públicas al hablar con total naturalidad sobre lo sucedido y estando firme en sus convicciones a la hora de no dar ni un paso atrás en la decisión de romper con Íñigo.

Cabe destacar que, durante estas apariciones, la hija de Carlos Falcó recibió el multitudinario apoyo de todos sus seguidores y de personas que en algún momento de sus respectivas vidas se han sentido identificadas con ella. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar Tamara, es que este cariño daría un giro de 180 grados a consecuencia de un viaje a México para estar presente en una ponencia en la que aseguró que existen “distintos tipos” de sexualidad desde donde se “puede ejercer el mal”. Algo que no habría gustado en absoluto a algunos miembros del colectivo LGTBIQA+, como por ejemplo Jorge Javier Vázquez, que no tuvo reparo en hacer un alegato contra la ex concursante de MasterChef Celebrity en Sálvame, señalando que gozaba de una actitud “intolerable e hipócrita”, ya que “vende la imagen cristiana” cuando realmente vive en “un mundo de lujo, pegado a las marcas”.

Tan solo hicieron falta unas horas para que esta metedura de pata de Falcó llegara prácticamente a todos los rincones del país, razón por la que a la protagonista en cuestión no le quedó más remedio que pronunciarse en El Hormiguero sobre lo sucedido y dejando clara su intención a la hora de finalizar tanto este tema como el relacionado con la infidelidad de Íñigo Onieva: “Desde hace unos días se me ha acusado de ser homófoba, nada más lejos de la realidad. La palabra desviaciones hacía referencia a comportamientos que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja. Mi ruptura no es un tema del que quiera volver a hablar en público y siento tener que mencionarlo para hacer esta aclaración. Igualmente y aunque no fuera esa mi intención, pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones. Reitero que jamás desearía el mal a nadie y menos incitaría al odio”, sentenciaba en el espacio de Pablo Motos, visiblemente entristecida por la polémica y con muchas ganas de dar carpetazo a estos problemas para dar comienzo a una nueva vida en solitario, la cual ha iniciado recientemente y parece estar yendo viento en popa para dar la bienvenida a los 41 como se merecen.