La Reina Letizia le ‘copia’ un complemento a Isabel Preysler

El pasado viernes, la Reina Letizia deslumbró en la entrega de los Premios Macael en la ciudad de Almería. Una cita especial para la esposa de Felipe VI, ya que hace dos décadas ejerció de maestra de ceremonias en la misma velada. En esta ocasión, su papel era muy diferente.

La Reina Letizia derrochó estilo y elegancia con un favorecedor diseño en color azul noche con escote bardot que resaltaba su espectacular figura. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención -además de los pendientes de diamantes- fueron los zapatos que estrenó. Unos mules con detalles de pedrería en el empeine en color nude de la firma Jimmy Choo, con alto tacón, que desafiaban la dolencia que doña Letizia padece, la metatarsalgia y el neuroma de Morton del que ella misma habló hace algunas semanas. Es más, en los últimos tiempos no solo ha reducido el uso del calzado de tacón sino que, además, ha colocado unas pequeñas plataformas a la mayoría de sus zapatos para amortiguar el efecto de los tacones y así paliar el dolor. Esta vez, en este par de zapatos no se podía apreciar este complemento.

El par en cuestión es el modelo Bling en color nude, cuyo precio es de 850 euros. Sin embargo, la Reina Letizia no es la primera ‘reina de estilo’ que ha lucido este par de zapatos. Curiosamente, este complemento en cuestión también ha conquistado a otro referente de la elegancia de nuestro país, Isabel Preysler. Y por si fuera poco, la madre de Tamara Falcó ha llevado el modelo de Jimmy Choo al menos en una ocasión en un acto con la Reina Letizia.

Tal como hemos podido comprobar al tirar de archivo, Isabel Preysler lució el par de zapatos joya de Jimmy Choo en color negro en una recepción que se celebró en el Palacio de El Pardo en el mes de febrero de 2019, con motivo de la visita del presidente de Perú, Martín Vizcarra. Los mules joya en negro fueron el complemento perfecto para un vestido con detalles florales en pailletes de Andrew Gn. Una cita en la que doña Letizia apostó por un vestido de punto de corte lady en manga corta, en tono plateado de Nina Ricci con detalles de estrellas y sandalias de Magrit.

No es la primera vez que la Reina Letizia e Isabel Preysler apuestan por estilos similares, aunque no sean idénticos. Tanto la esposa de Felipe VI como la madre de la marquesa de Griñón se han convertido en referentes de estilo y elegancia, por lo que no resulta extraño que puedan decantarse por patrones similares en los que las faldas y vestidos midi son los grandes protagonistas. Eso sí, esta vez, todas las miradas han ido a parar al calzado.