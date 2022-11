Estas son las prendas que no pueden faltar en el armario de Tamara Falcó

Pese a que ahora el nombre de Tamara Falcó está sonando con más fuerza que nunca debido a su desamor con Íñigo Onieva, lo cierto es que la socialité lleva acaparando titulares prácticamente desde su nacimiento. Y es que, además de ser hija de Isabel Preysler y marquesa de Griñón, la ex concursante de Masterchef Celebrity ha conseguido hacerse un gran hueco en el mundo de la moda, como diseñadora y como it girl también.

Tamara Falcó ha conseguido, con el paso de los años, convertirse en un ejemplo de estilismo, elegancia y una auténtica influencer de moda, con un vestidor de lo más envidiable, una gran pasión que ha heredado de su madre. Uno de los culpables en descubrir su sitio en la industria textil fue Juan Avellaneda pues, además de diseñador y estilista español, es su amigo y consejero. Pero, ¿cuáles son los básicos del vestidor de la marquesa de Griñón que hace que su estilo destaque por encima de los demás?

Las blazers

Un must have del armario de Tamara Falcó es la blazer, una forma de dar ese toque de street style a su look formal. Son muchas las veces que la marquesa de Griñón ha optado por esta chaqueta como buena amante de la comodidad, combinándola tanto con jeans y stilettos, como con un total look white y deportivas, para darle un toque de color.

Los stilettos

Si hay un elemento que no falta en su vestidor, esos son los zapatos y, en concreto, los stilettos. Pese a que son muchas las ocasiones en las que la diseñadora recurre a los zapatos destalonados, lo cierto es que sus favoritos son los stilettos, que le dan un toque de glamour a cualquier outfit. Uno de los que más luce son los de la firma portuguesa Luis Onofre.

Los vestidos largos

Este verano, Tamara Falcó se ha dejado ver con una de sus prendas favoritas hasta la fecha. Se trata de los vestidos largos y si son estampados, mejor. Para ella, es una prenda muy versátil, pues un mismo estilismo puede servirte para hacer de turista con unas buenas deportivas y gafas de sol o para disfrutar de la noche, acompañando el look con un tacón y labios rojos. La aristócrata ha creado la necesidad de hacerte con un par en tu armario, pues hay tanto de tirantes, como de mangas abullonadas o, incluso con la espalda al aire. Todo un acierto.

Y es que, Tamara Falcó ha sabido llevar toda su esencia a su propia firma de moda y plasmar su elegancia en cada una de las prendas. Así, su firma TFP cuenta con una gran colección de vestidos, tops y camisas en tonos básicos y estampados. Cada elemento a la venta refleja a la perfección su estilo, caracterizado por los escotes bardot, las mangas abullonadas y espaldas al aire que le dan ese toque rompedor a la firma, algo muy característico de la marquesa de Griñón.