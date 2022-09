La nueva Tamara Falcó, la imagen del empoderamiento para dar portazo a Íñigo Onieva: “Me he librado”

Es el personaje del momento, razón por la que todos los focos se posaban sobre ella durante la noche de este jueves en El Hormiguero. Tamara Falcó se convertía en la protagonista de la semana, por excelencia, a raíz de un asunto que probablemente no le hubiera gustado nunca vivir. Y es que, igual que hace una semana era la viva imagen de la felicidad en este mismo programa al enseñar con orgullo su anillo de compromiso, durante esta misma jornada volvía a su puesto de trabajo sin pareja, y por ende, sin planes de boda a corto plazo.

Era en torno a las 21:00 horas cuando la marquesa de Griñón llegaba a las inmediaciones del plató donde interviene semana tras semana con total normalidad y siguiendo la misma línea que durante toda la semana, centrándose plenamente en el ámbito laboral y sin dejar que el mal de amores interfiera en sus compromisos y proyectos profesionales, dando así a la audiencia las respuestas que faltaban a algunas preguntas.

Con el baile habitual comenzaba un programa dirigido por Pablo Motos y cargado de incógnitas, y cómo no, con la presencia de Tamara Falcó, que se empoderaba al máximo al lucir un look en color rosa fucsia que mucho ha recordado al que escogió Rocío Carrasco en su reaparición televisiva después de 20 años en un hermético segundo plano.

Sobre las 22:30 horas, la marquesa de Griñón llegaba a plató junto a Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo, dando pie a la sección de La Tertulia. En primer lugar, Tamara quería saludar a su sobrino Miguel para después asegurar que éste estaba al tanto de todo lo que había pasado y que ya había avisado de que “King Kong va a aplastar a alguien”, razón por la que comenzaba a dar su versión sin reparo alguno: “Por grupos de WhatsApp se empezó a rular un vídeo que yo no vi hasta el día siguiente porque estaba en una nube. Después me empecé a preocupar, todo dio un giro bastante inesperado”, comentaba, estando muy agradecida por cómo han sucedido los acontecimientos y por el apoyo recibido: “Gracias a Dios tengo buenísimas amigas y gente que me quiere, gente también que no conocía y que me ha ayudado mucho, pero una hiper amiga mía me preguntó que si quedábamos por el tema del vídeo, aunque ahí seguía estando la coartada de que era del 2019. Mi madre me dijo que teníamos que salir a decir que era de 2019 e Íñigo dijo: ‘No te preocupes Isabel, voy a decirlo’”, proseguía: “Ya estaba hecho, Íñigo había dado su versión y todo había vuelto a la normalidad, pero mi madre me dijo que había más vídeos. Ya lo vi, mi madre estaba muy preocupada pero yo dije que habían llegado muy lejos y que era una cuestión de tiempo saber la verdad”, pronunciaba, dejando entrever que estaba totalmente confiada en que finalmente se sabría todo, y así ha sido.

En cuestión de minutos, la vida de Tamara daba un giro de 180 grados: “Empezó a cambiar la historia, le dije la famosa frase del nanosegundo y empecé a ver un flaqueo, y no me quería quedar encerrada ni estar con un señor que no sabía si tenía algo en común. Dejé el anillo en la mesa, cogí a mis perras y vino una amiga a por mí para ir a casa de mi madre. Empezó a salir todo, y como no es mi estilo, no voy a seguir hablando de lo que pasó”, zanjaba, aclarando nuevamente que no tiene intención alguna de volver con él: “Ya con eso era imposible volver con él, pero con las mentiras tuve que retratar a una persona con la que no sabía que me iba a casar. Es un alivio, pero es una decepción también, y eso fue complicado, pero me voy a quedar con lo bueno: No hubo un momento en el que estuviera sola”, ha finalizado, sacando el lado positivo de esta historia.

Para poner el broche de oro a su intervención, Falcó ha querido decir a sus compañeros que “el 17 de junio ya está libre”, porque no hay boda, y ha querido ensalzar la labor de sus allegados: “Gracias a mis amigos por haberme hecho ver con quien me iba a casar, porque me he librado”.