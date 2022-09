Rocío Carrasco no ha querido perderse en Madrid el estreno del musical Cantando bajo la lluvia. Una cita muy especial a la que la hija de Rocío Jurado ha acudido en compañía de su marido, Fidel Albiac que, como suele ser habitual, se ha mantenido en un discreto segundo plano. Sin embargo, la acudió Rocío ha estado también acompañada de una de las personas de su círculo más cercano, a la que considera su amigo, Jorge Javier Vázquez. La hija de la cantante y el periodista no han dudado en posar juntos e incluso han atendido amablemente a los medios a la salida de la representación.

Cómplices y relajados, Rocío Carrasco y Jorge Javier han mostrado su lado más divertido y natural. Ambos han tirado de humor para comentar las últimas noticias sobre la relación entre Olga Moreno y Agustín Etienne. Después de varias semanas de rumores, este miércoles por fin se confirmaba que la ex pareja de Antonio David Flores mantiene un romance con el representante y que está muy ilusionada. Ella misma ha concedido una entrevista a la revista Semana en la que habla sobre la nueva etapa que está viviendo y cómo afronta este amor.

«Hemos decidido que hablamos de películas musicales, el gore no lo trabajamos», ha dicho entre risas el periodista, para evitar pronunciarse sobre la relación entre Olga Moreno y Etienne. Una declaración a las que se ha sumado Rocío Carrasco, que ha sentenciado: «No hablamos de género de terror».

No ha sido este el único tema del que han hablado. Jorge Javier y Rocío Carrasco también han dado su opinión sobre la reciente ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Apenas unos días después de anunciar su compromiso, la marquesa de Griñón descubría la infidelidad por parte de su hasta ahora novio que, en un principio, negaba la deslealtad. Mientras que Tamara ya ha asegurado que ve “imposible” volver con el empresario, Íñigo Onieva por ahora no se ha dejado ver en público ni ha hecho ningún tipo de declaración. Rocío Carrasco ha dicho que apoya totalmente a Tamara en estos momentos y ha dicho que le encanta la hija de Isabel Preysler, aunque reconoce que solo la ha visto en alguna ocasión. «No tengo relación con ella, pero es una niña maravillosa», ha comentado. Por su parte, Jorge Javier bromeó sobre su situación sentimental, y ha declarado que a él le hace falta un novio y a su amiga, un amante. «No, déjate que yo tengo todo el pescado vendido ya», ha contestado Rocío entre risas.

La hija de Rocío Jurado ha dicho también que no le sorprende que su tío se muestre impasivo y sonriente cuando se le pregunta por sus acusaciones de `frustrado´, dado que según ella lo es. Asimismo, asegura que un cara a cara con Ortega Cano no se producirá, “porque no le da …”. Por otra parte, Rocío Carrasco se ha mostrado más discreta sobre el hecho de que su hija ya no trabaje en Telecinco y ha dicho que prefiere no hablar sobre este tema.