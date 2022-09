Dos meses y casi 150.000 euros: el rentable negocio de Museo de Rocío Jurado

Han pasado ya dos meses desde que el Centro de Interpretación de Rocío Jurado abrió sus puertas. El 7 de julio de 2022 fue un día clave para Rocío Carrasco, que tras muchos años de lucha, finalmente pudo presumir de haber conseguido abrir, con la ayuda del alcalde de Chipiona, un museo en el que mostrar algunas de las piezas más destacables en la vida de su progenitora.

Un éxito sin ruido

En estos más de 60 días, y teniendo en cuenta que Chipiona es un destino estrella durante los meses estivales por sus altas temperaturas y sus inmensas playas, el Centro de Interpretación de “la más grande” ha contado con una gran afluencia de gente, tanto residente en el enclave gaditano como turista. Así lo han contado los trabajadores del mismo museo en exclusiva para LOOK: “Desde dos meses atrás, la afluencia es constante. Está teniendo una respuesta bastante alta, una media de 300 a 400 visitantes diarios prácticamente”, comenzaban explicando para este portal, dejando entrever que “la respuesta es muy buena” porque “la gente está satisfecha”, algo que está reflejado “en el número de visitantes”. Cabe destacar que, de esta manera, este lugar estaría embolsando en torno a unos 2400 euros por día, sobre todo teniendo en cuenta que las entradas van de los 6 a los 9 euros, dependiendo de la condición vital en la que se encuentre el comprador. De esta manera, los ingresos estarían en una cifra que rodea los 140.000 euros en estos dos meses. Una cantidad bastante alta aunque también haya habido que hacer gastos como los de mantenimiento, entre otros.

Ganas de crecer

Por el momento, solo está presente en este Centro de Interpretación una mera exposición, no hay otros eventos programados aunque, según los trabajadores, “se irán incorporando porque la apertura es reciente, pero ha tenido buena respuesta y muchas sugerencias, así que se irán incorporando nuevas cosas”, admiten, estando además inmersos en la continua renovación de los trajes que están colocados allí para ser vistos y conseguir que éste sea “un poco dinámico” y que “no tenga siempre lo mismo”.

También cabe destacar que el personal ha confirmado a LOOK que “siempre algún representante va hasta allí para ver cómo funciona”, interesándose además en qué respuesta está teniendo por parte de la gente y cómo se podría mejorar de cara a los próximos meses, en los cuales probablemente haya una menor afluencia de gente al no ser Chipiona un destino propio de la temporada de invierno.

La cara B de la alegría

Desde este portal también hemos querido ponernos en contacto con la Asociación Cultural de Rocío Jurado, donde nos ha atendido una de las responsables que ha admitido que el museo estaría yendo viento en popa: “Ahora en verano, el museo está teniendo bastante aceptación aunque es un poco caro”, confesaba, para después desvelar que permanecen ajenos a todo lo relacionado públicamente con Rocío Jurado por petición expresa de Rocío Carrasco, aunque siguen apoyando a la artista de la misma manera que hace más de una década: “Nosotros no tenemos nada que ver con el museo. La asociación, por parte de los socios que tenemos desde hace 16 años, y por parte de la alcaldía y no del alcalde, sigue todo bien, aunque nos hayan retirado de todo relacionado con la figura de Rocío Jurado”, sentenciaba la integrante de la organización, visiblemente apenada por todo lo sucedido y porque Luis Mario Aparcero, como alcalde de la localidad, no haya tomado cartas en el asunto: “El ayuntamiento no está de acuerdo con lo que nos han hecho, que nos han quitado de un plumazo de todo lo relacionado con Rocío Jurado porque siempre hemos estado colaborando y haciendo actividades, ahora como la apertura del museo está en manos de la heredera universal y del alcalde Luis Mario, ellos no quieren que la asociación participe en nada, como figura en el convenio”, aclara.

Por si fuera poco, la persona que ha atendido a LOOK ha asegurado que a la Asociación “le gustaría participar”, aunque no han recibido invitación alguna porque “es una cosa de la heredera universal y del alcalde”: “Nos hubiera hecho más ilusión que se hubiera abierto antes, porque hemos estado luchando mucho para que se abra, pero seguiremos hacia delante”, ha sentenciado.

Sea como fuere, también hemos querido ponernos en contacto con el alcalde para verificar todas estas acusaciones y hacer un balance de éxito del Museo durante estos últimos dos meses. Pero lo cierto es que, tras varias llamadas e intentos, ha sido imposible que Luis Mario Aparcero Fernández nos cogiera el teléfono.