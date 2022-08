Rocío Jurado luchó contra el cáncer de páncreas durante varios años. Sin embargo, el 1 de junio de 2006 su luz se apagó en su casa de La Moraleja. Desde entonces, La más grande ha dejado un gran vacía en todos sus allegados, así como en la cultura de este país y todos los seguidores que tiene repartidos por todo el mundo. En una de las etapas de su enfermedad, la cantante se trasladó a Houston, Estados Unidos para llevar a cabo un tratamiento en el centro Anderson para someterse a una “cura ligera”. «Sólo tomaré una pastillita diaria durante cinco semanas», aseguró la cantante.

«Estoy aquí porque hay que decir algo y lo quería decir yo”, comenzó diciendo la chipionera en una rueda de prensa. “Le prohibí a mi familia que explicase qué me pasaba», comentó. «La operación fue un éxito y me quitaron todo el tumor, que estaba en una zona mala y difícil de diagnosticar», explicó. “La noticia fue un mazazo muy grande. No le deseo esta experiencia ni a mi peor enemigo», se sinceró.

Pese a la noticia que recibió por boca del doctor Emilio de Vicente, Rocío Jurado siempre hizo gala de su optimismo. «No soy una mujer vencida, sino una mujer con la esperanza renovada. Quiero seguir luchando por la vida y por estar con los míos», indicó dejando claro que se trasladaba al otro lado del charco para tratar la enfermedad porque “allí estaré más segura y tranquila”. «Tener cáncer no es una vergüenza. Hay que enfrentarse a él porque se puede curar. A mí me han asegurado que pronto volveré a cantar», dijo.

Su familia, como era de esperar no la dejó sola ni un solo segundo. De hecho, se trasladaron con ella hasta Estados Unidos para estar más cerca de la cantante. Rocío Jurado fue fotografiada en el citado enclave en su llegada junto a Gloria Camila y José Ortega Cano. Rocío Carrasco también se trasladó y compartió varios momentos a solas con el torero. También, Amador Mohedano y Rosa Benito arroparon a la artista durante esta dura etapa. Sin embargo, tras su muerte todo ha cambiado y el clan familiar se encuentra en una gran guerra mediática.

Sobre todo, ahora que Rocío Carrasco ha dado un paso al frente tras varios años en un segundo plano. Los dos documentales que protagoniza, Rocío: contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío, han levantado ampollas entre su entorno, ya que sus declaraciones, desde luego no han dejado indiferente a nadie.