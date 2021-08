El pasado martes se anunció oficialmente que el Ayuntamiento de Chipiona no contaría con la colaboración de la Asociación Cultural RJ “La Más Grande” -presidida por Gloria Camila- para los actos con motivo de la XII Semana Cultural de Rocío Jurado. Una decisión que ha generado un sinfín de comentarios, ya que se ha especulado con la posibilidad de que podría haber estado influenciada por Rocío Carrasco.

Este miércoles, el alcalde de la localidad gaditana, Luis Mario Aparecero, ha querido zanjar todo tipo de rumores y explicar los motivos por los cuales este año la organización que preside la hija de Ortega Cano no participará en el evento. El político ha concedido una entrevista a la agencia Gtres en la que ha declarado que Rocío Carrasco no tiene nada que ver con la decisión y ha aclarado que los motivos que han llevado a tomar esta determinación se encuentran relacionados con otro tipo de cuestiones relacionadas con las limitaciones que hay que tener en cuenta debido a la pandemia.

“Este año con muchas limitaciones porque estamos inmersos en un municipio con una alta tasa de covid, ahora mismo está descendiendo, pero eso nos ha permitido tomar la decisión unánimemente, tanto el Ayuntamiento de Chipiona, como la Asociación de Juradistas “La más grande” y la delegación del área de Cultura de no hacer actos multitudinarios, que siempre Rocío Jurado los lleva de por sí. Traer aquí a algún familiar, a algún artista o a alguien importante significa que tenemos aquí a miles y miles de personas, que es imposible de controlar en este momento. Ese es el motivo principal de que la semana cultural se realice exactamente igual que el año pasado”, ha explicado.

El alcalde ha querido dejar claro que Rocío Carrasco no tiene nada que ver con la decisión que se ha tomado: “con Rocío Carrasco tenemos firmado un convenio para la apertura del museo, todo lo que esté relacionado con su madre, ella tiene que tener información, la tiene perfectamente, ella ha autorizado todas las actividades que hemos hecho aquí menos las que le hemos explicado que nosotros mismos somos los que hemos decidido… no solamente nosotros, sino la relación que mantenemos con la Asociación Juradista que lleva muchos años haciendo aquí actividades de mucha calidad y con la cual nos llevamos magníficamente bien. Quizá los criterios de este cartel me gusta más o este cartel me gusta menos, esos criterios simplemente estéticos, pero no hay ningún tipo de confrontación, ni de chanchullos del alcalde, ni nada de nada. No inventarse más historias, ni meter a Rocío Carrasco ni a Fidel en esta historia, que ellos no tienen nada que ver”, ha recalcado.

Además de desvelar las actividades que se llevarán a cabo durante estos días dedicados a la artista, el alcalde también ha aprovechado para explicar en qué punto se encuentra el proceso de apertura del museo de Rocío Jurado: “hay varios elementos que están ejecutándose y hasta que no se terminen esas obras, no podemos iniciarlo. También está en proceso las condiciones para adjudicar el bar, el proceso para la contratación de la seguridad… Vamos con un poco de retraso porque el alcalde de Chipiona y todos los amigos de Rocío lo que quieren es abrir el museo cuanto antes, pero se han encontrado con un proyecto de museo un poquito… que hemos tenido que readaptar y todo eso son procesos administrativos, son 17 pasos que hemos tenido que dar, ya vamos por los últimos y el último se llama inauguración, que será cuando sea. No hay fecha prevista, yo pensaba que iba a ser en este mes de septiembre, pero nos hemos retrasado unos meses y espero que el 2022 sea el año sin pandemia del museo de Rocío Jurado”, ha recalcado.

El alcalde ha querido insistir en la buena relación que el Ayuntamiento mantiene con cada uno de los miembros de la familia Mohedano: “todos de acuerdo, sin ningún tipo de problema. Precisamente en la presentación del cartel de la semana cultural estuvo la Asociación Juradista y estuvo José Antonio en representación de la familia porque Gloria en aquel momento no se encontraba bien y estamos en una disposición, hablamos con uno y hablamos con otros. En los problemas internos que tengan entre ellos nosotros ni entramos, ni salimos”, ha sentenciado.