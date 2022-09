El momento exacto en el que Íñigo Onieva se dio cuenta de que había perdido a la mujer de su vida

Es el hombre más buscado. El co-protagonista de la ruptura más sorprendente y surrealista en años. Desde que el pasado jueves, hace justo hoy una semana, que Tamara Falcó e Iñigo Onieva anunciasen su compromiso, un sinfín de acontecimientos no han dejado de suceder dejando a toda España atónita y pegada al televisor. La filtración del vídeo del empresario besando a una chica que no es la hija de Isabel Preysler sorprendió a muchos, a la nueva heroína nacional la primera. Ayer, la marquesa de Griñón se echó el mundo a sus espaldas dando muestras de que de casta (y nobleza) le viene al galgo hablando de la abrupta ruptura alto y claro, primero en un programa de televisión y después en un acto que amadrinaba. Sin embargo, la otra parte sigue en silencio, aun arrasado y abrasado por el tsunami de emociones que está viviendo en los últimos días. Hasta ahora. Este digital lleva intentando contactar con Onieva desde el primer momento pero no ha sido posible. No obstante, su entorno más íntimo, al inicio reticente, ha compartido con LOOK en exclusiva cómo realmente se encuentra el otro gran protagonista y cómo vivió en primera persona la reaparición de su ex pareja.

Puede estar orgulloso de tener buenos amigos. Encontrar alguien dentro de su círculo íntimo que se decida a hablar no es fácil. Los pocos que lo han hecho ha sido para bien: “Es muy buen tío. Ligoncete, un poco pieza a veces, pero buena gente de verdad. ¿Que lo que hizo está mal? Sí. Él está muy arrepentido por todo y principalmente por el sufrimiento que le está ocasionando a Tamara, a la que quiere de verdad. Estaba muy seguro del paso que iban a dar”, señala un amigo cercano desde sus años de juventud. Preguntado por cómo vivió la reacción de Tamara en directo en televisión, otro buen amigo vinculado al mundo de la noche no duda en dar la cara por Onieva: “Está sufriendo una barbaridad. No entiende la repercusión mediática y se encuentra completamente devastado y fuera de juego”. No es para menos, prosigue, “estaba esperando a que todo se tranquilizara para apostar por ello (una reconciliación) pero ayer flipó en colores viendo las intervenciones de Tamara. Flipó por la entereza, la madurez y la contundencia de ella al hablar en pasado. Está hundido porque ha visto que ha perdido definitivamente al amor de su vida”. Desde su entorno coinciden en señalar que Iñigo veía posible una reconciliación una vez “bajase la repercusión mediática” y pudiesen “sentarse los dos a hablar sin opiniones de otros”. A muchos ha sorprendido la rapidez con la que la hija de Carlos Falcó se decidió a dar la cara y su ya ex novio no es una excepción: “Jamás se esperaba ver a Tamara tan entera diciendo las cosas como las dijo”. Ha visto la posibilidad de volver esfumar-se en cuestión de minutos.

Sobrepasado y hundido

Si algo hace especial hincapié el círculo más intimo del joven madrileño es que está sobrepasado por la situación y “completamente devastado y hundido. Incluso hay momentos que le cuesta creer lo que ha pasado”. Queda claro que Tamara, famosa desde el día en que nació, se mueve como pez en el agua en todo tipo de situaciones y está más acostumbrada a capear todo tipo de temporales. Puede que la reaparición de Tamara haya sido para Iñigo una sorpresa mayúscula, principalmente por “la entereza, la contundencia y la madurez”. Su conclusión, sin embargo, y después de dos años de relación, debería ser distinta. Si tanto le ha sorprendido, una de dos: o es que sencillamente no conoce realmente a Tamara o que al igual que tantos otros la ha subestimado. La hija de Isabel Preysler es una mujer independiente, inteligente, con las ideas marcadas y muy claras. Está claro que en una sociedad hedonista y relativista donde los actos no parecen tener consecuencias pueda sorprender que valores como la honestidad, la lealtad y el desprecio a la mentira tengan cabida, pero lo cierto es que la lección de dignidad dada por Falcó va más allá de una simple reacción feminista. Es una cuestión moral universal. En cuanto a Iñigo, cuenta la leyenda que Mónica Naranjo le espetó un día a Aitana mientras le oía cantar una de sus canciones aquello del “casi llegas”. Así será recordado: como el chico que casi llevó al altar a la novia de España.