Después del gran éxito de Mónica Naranjo como maestra de ceremonias de la primera edición de La Isla de las Tentaciones, la cantante decidió dar un paso más y embarcarse en una nueva aventura amorosa en la pequeña pantalla de la mano de Netflix. Fue el pasado mes de junio cuando la presentadora viajó hasta Ibiza para grabar Amor con Fianza, una nueva apuesta de la plataforma en el que una serie de parejas dejaban sus relaciones al descubierto para enterarse de toda la verdad, aunque eso conlleve un precio.

El funcionamiento del reality es sencillo: seis parejas tienen como objetivo poner a prueba su confianza y su fidelidad en un experimento que les ha puesto contra las cuerdas. Pero todos ellos tendrán que andarse con ojo, y es que cada verdad está premiada con 1.000 euros y cada mentira descontará la misma cantidad sobre un premio final que cada dúo disputará para poner el broche de oro con una única pareja ganadora. Toda una novedad tecnológica que ha tenido lugar gracias al Eye detect, un detector de mentiras que descubre la sinceridad (o al contrario) de los participantes a través de sus ojos.

Cada miembro de la pareja es enviado a una villa diferente, donde convive con tentadores y personas de su pasado para resolver cuentas pendientes y poner a prueba su relación, aunque no ha sido tarea fácil. La única manera de preservar la cantidad de dinero del bote íntegra es respetando a su pareja y evitando cualquier acercamiento con otros participantes que suponga una infidelidad. Aunque también han tenido que poner a prueba su confianza por el dinero, ya que Mónica ofrecía a cada concursante la posibilidad de ver una versión premium de las imágenes de la otra casa, mucho más completa que la básica.

(¡Alerta spoiler!) Los primeros seis capítulos del programa dejan entrever que en cada una de las seis relaciones que se embarcan en esta aventura han saltado chispas. De hecho, la pareja compuesta por Kevin y Katherine se ve obligada a abandonar el concurso antes de tiempo ya que ambos decidieron tomar caminos separados y dar una nueva oportunidad al amor con otras personas. Una situación que también ha vivido en sus propias carnes Aleix, que ha sido infiel a Mar con una tentadora del programa.

Por otra parte, el resto de dúos no parecen estar teniendo mucha más suerte. Aunque no ha habido una conexión tan íntima como en otros casos, algunos de los participantes parecen haberse dado cuenta de que la persona con la que habían compartido parte de sus vidas no era la adecuada. Pero, ¿cuál será el desenlace? ¿Podrán algunos concursantes perdonar infidelidades y tender puentes con las parejas con las que entraron a Amor con Fianza? Todas las dudas han sido desveladas en el último cara a cara.

Este es el segundo reality que Netflix acoge durante este otoño. El pasado mes de noviembre, la plataforma estrenaba Insiders, un programa presentado por Nawja Nimri que prometía revolucionar el concepto que teníamos de “telerealidad”. Pero en esta ocasión, la empresa decidió apostar por una nueva estrategia de estreno reservando la gran final para una fecha posterior, la cual tuvo lugar el pasado jueves 18 de noviembre.