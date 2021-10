‘El juego del calamar’: el apabullante éxito de la ficción de Netflix

Netflix lo ha vuelto a hacer y no se habla de otra cosa. El juego de calamar es la nueva serie del momento y, aunque lleva meses en la plataforma estadounidense, no ha sido hasta ahora cuando ha tenido una mayor repercusión. Su creador, Hwang Dong-hyuk ha revelado recientemente a YTN que la ficción lleva escrita desde 2008. Aunque, Hwang ha declarado a Variety que «no tengo planes bien desarrollados para El juego del calamar 2. Es bastante cansado sólo pensar en ello. Pero si lo hiciera, no lo haría solo. Me plantearía utilizar una sala de guionistas y querría contar con varios directores experimentados».

De esta manera, no hay confirmación oficial de si habrá una segunda entrega. «Tardé seis meses en escribir y reescribir los dos primeros episodios. Luego consulté verbalmente con amigos, y recogí pistas para mejorar a través de mis propios lanzamientos y de sus respuestas», añadió el directo. Lo que sí está claro es que los telespectadores se han quedado con ganas de más y es inevitable no ver a través de las redes sociales cualquier tipo de publicación de una serie que denuncia la desigualdad social en un mundo en el que la doble moral puede salvarte, literalmente.

A continuación, alerta spoiler

Reparto

Lee Jung-jae como Seong Gi-hun: Un hombre con mala suerte. Aficcionado al juego que trabaja como chófer. Vive con su anciana madre y está separado. Quiere reunir el dinero suficiente para evitar que su hija de 10 años se mude a Estados Unidos junto a su madre y su nueva pareja.

Park Hae-soo como Cho Sang-woo: Amigo de la infancia de Gi-hun. Se convirtió en una leyenda del barrio en el que vive por asistir a la mejor universidad de Corea del Sur. Logró ser banquero, pero robó el dinero de sus clientes y la policía le busca para juzgarle. Es por eso que necesita reunir el dinero suficiente para comenzar de cero.

Jung Ho-yeon como Kang Sae-byeok: Trabaja como carterista par poder reunir el dinero suficiente y poder sacar cuanto antes a su hermano menor de un orfanato.

Wi Ha-joon como Hwang Jun-ho: Es un policía que busca a su hermano. Mientras rebusca entre las cosas de este, encuentra la famosa tarjeta que le lleva al lugar donde se realizan los famosos juegos y termina infiltrándose.

Oh Young-soo como Oh Il-nam: Es el anciano que tiene asignado el número 1. Tiene un tumor en la cabeza y no tiene nada que perder. Sin embargo, en el final de la primera temporada su personaje da un giro de 180 grados a los contecimientos.

La trama

Un grupo selecto -del que se desconoce su identidad- propone a más de 400 personas poder participar en 6 juegos coreanos diferentes. En cada una de las pruebas habrá un número de eliminados, ya que son a vida o muerte. Al final solo 1 se puede hacer con el bote final, unos 32 millones de euros. Además, se crearán vínculos personales entre los personajes, por lo que cada vez será más complicado tomar decisiones.

El récord del número 67: HoYeon Jung (Chung)

Pese a que tiene labrada su trayectoria profesional, tanto como modelo como actriz, HoYeon ha logrado tener 13,7 millones de seguidores en menos de un mes. Una cifra con la que bate un gran record en la Red.

Ahora queda esperar si finalmente, la producción apuesta por una segunda temporada, aunque después del final y de su apabullante éxito, todo apunta a que podremos disfrutar de una nueva entrega para así poder resolver todas las incógnitas que se han quedado en el aire.