Este miércoles se ha emitido un nuevo episodio de La isla de las tentaciones 4, formato presentado por Sandra Barneda. Durante su estreno, que tuvo lugar hace una semana se dieron a conocer a las 5 parejas que formarán parte de esta edición que promete y mucho. Ya han pasado unos días y tanto las parejas, así como los tentadores y tentadoras han podido experimentar sus primeras horas de convivencia.

Esta noche ha sido especial porque el grupo de las chicas ha podido vivir su primera hoguera, lugar donde han podido ver a sus respectivos novios ver cómo se comportan cuando no están con ellas. Lejos de ver unas imágenes que les transmitieran tranquilidad, Sandra, Tania, Gala, Zoe y Rosario han terminado el encuentro con Sandra Barneda algo inquietas, unas más que otras.

Tania ha sido una de las concursantes que no ha podido reprimir las lágrimas al ver a su chico criticarla por bailar mientras estaba de fiesta. «Espero que de de cuenta de la mujer que tiene al lado. Lloro de impotencia porque esto no es justo. Le dije que mente fría y ha pasado todo lo que tenía en mi cabeza», ha dicho muy molesta con Alejandro.

Quien tampoco lo ha pasado nada bien durante la gala en la playa ha sido Zoe, pues ha visto a Josue tener un flirteo con dos de las tentadoras de la villa. «No esto no. Luego él se enfada si yo bailo», ha comenzado diciendo minutos antes de romper a llorara. Después, Zoe no ha parado de repetir que su extancia en el realitu había terminado. Debido a su estado de nervios, la concursante se ha apartado de sus compañeras completamente destrozada. De hecho, ha repetido en reiteradas ocasiones que dónde estaba la casa de los chicos para poder encontrarse con su pareja. Por si fuera poco, Zoe ha pedido la conocida hoguera de confrontación, pero por el momento no se le ha concedido, ya que llevan tan solo unos días separados.

Rosario y sus sentimientos encontrados

Rosario ha confesado a Sandra Barneda que está comenzado a tener sentimientos por uno de los tentadores: Suso. Ambos han compartido momentos de intimidad en la piscina y eso ha provocado en Rosario una montaña rusa de sentimientos que no ha escondido en ningún momento. Sin embargo, por el momento tan solo han tenido unas conversaciones en las que han dejado claras lo que sienten. ¿Cómo reaccionará Álvaro ante esta declaración de intenciones?

En las imágenes de avance de la próxima entrega, se ha podido ver cómo Alejandro inicia un juego en el que los besos hacen sonar la alarma de la casa de las chicas. El próximo miércoles también se sabrá qué rostros conocidos de otras ediciones formarán parte de los nuevos episodios. Cada vez se van conociendo más y el feling entre algunos de los concursantes es más que palpable. ¿Quién caerá en la tentación?